La peste 100 de zile de când a ajuns președinte, Nicușor Dan pare că se află în continuare în campanie electorală. Este concluzia la care a ajuns și protestatarul Marian Ceaușescu, cel care îl trage acum la răspundere pe liderul de la Cotroceni și spune că de când a ajuns acesta în fruntea țării nu s-a schimbat absolut nimic.

”Am venit să îl aștept pe domnul președinte Nicușor Dan pentru a-i aduce aminte că cam doarme. I-am adus o sticlă cu apă ca să se spele pe ochi pentru că este adormit, este amețit, nu știu și mai ales ca să-i aduc aminte că raportul în fața națiunii se dă în fața națiunii.

Campania electorală, pre-campania electorală au trecut, nu mai, acum mai el trebuie să-și facă ce trebuie ca președinte, pentru că din păcate nu s-a schimbat nimic.

Îi atrag atenția pentru că a cam uitat și deja sunt peste cam 103 zile de când el este președinte. Nu avem șef la serviciile secrete, aceeași procurori îi avem, șeful parchetelor, șeful Parchetului General, șefu DIICOT, șeful DNA. Sunt aceeași”, a declarat Marian Ceaușescu.