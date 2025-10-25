Râmnicu Vâlcea se apropie de un moment important pentru infrastructura de urgență: odată cu finalizarea heliportului din cartierul Goranu, municipiul ar putea beneficia de un elicopter SMURD propriu, care va deservi întreaga zonă a județului.

Anunțul a fost făcut de inspectorul-șef al ISU Vâlcea, Dan Pascaru, într-o conferință de presă, care a precizat că proiectul urmărește dezvoltarea capacității de intervenție rapidă și salvare medicală.

Heliportul este finanțat din bugetul local al Primăriei Râmnicu Vâlcea și reprezintă o investiție strategică pentru reducerea timpului de reacție în situațiile critice. În prima etapă, platforma va funcționa doar pe timpul zilei, urmând ca ulterior să fie echipată cu un sistem de iluminare nocturnă, pentru intervenții în regim permanent.

„Este un pas înainte pentru modernizarea sistemului de urgență din județ și o garanție că vâlcenii vor primi ajutorul medical mai rapid atunci când contează cel mai mult”, a declarat Dan Pascaru.

Prin realizarea heliportului de la Goranu, Râmnicu Vâlcea se aliniază marilor centre regionale SMURD, consolidându-și rolul de nod strategic în rețeaua națională de intervenții aeriene.