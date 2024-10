Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, miercuri, că opţiunea liberalilor după alegerile de la finalul anului este realizarea unei coaliţii de dreapta.

„Noi dorim o construcţie de dreapta, o construcţie pentru progresul României, pentru dezvoltarea României. (…) Noi dorim să modernizăm România. Credem că alături de forţele de dreapta, toate în jurul PNL, pentru că PNL şi candidatul care şi-a depus astăzi candidatura – Nicolae Ciucă – cu peste 1.650.000 de semnături este singura alternativă, singurul om care poate să învingă stânga reprezentată de Marcel Ciolacu, preşedintele actual al PSD, şi de Mircea Geoană – fostul preşedinte al PSD, cel mai longeviv preşedinte al PSD din ultimii 35 de ani. Clar că reprezentăm alternativa”, a spus Rareş Bogdan, la sediul BEC, după ce Nicolae Ciucă şi-a depus candidatura pentru alegerile prezidenţiale.

Întrebat dacă în contextul în care Nicolae Ciucă ar ajunge la Palatul Cotroceni o variantă de premier ar fi Klaus Iohannis, el a răspuns că nu s-a discutat acest lucru în cadrul PNL şi nici în dialogurile cu şeful statului.

„În cazul în care PSD va câştiga cu un mandat în plus sau două mandate în plus alegerile, vor avea şansa să construiască o majoritate, cum este firesc, în jurul domniilor lor. Vom vedea cu cine construiesc această majoritate. Opţiunea noastră este una pe care a exprimat-o Nicolae Ciucă şi am reiterat-o noi ceilalţi lideri ai PNL este construirea unei coaliţii profund reformiste, modernizatoare în jurul PNL, una de dreapta”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

El a susţinut că PNL va face toate eforturile să construiască o majoritate de dreapta.

„Aritmetica este simplă. Noi credem că vom obţine suficient de multe voturi, atât noi, cât şi celelalte forţe – REPER, Forţa Dreptei, USR şi celelalte forţe de dreapta alături de care să construim o majoritate solidă în jurul PNL. (…) Aţi văzut că deja am dat acest semnal la Bucureşti, am dat acest semnal în ţară. Dorim majorităţi de dreapta”, a subliniat prim-vicepreşedintele PNL.

Rareş Bogdan a susţinut că PNL va sta de vorbă cu toţi liderii forţelor de dreapta.

„Sunt convins că,după data turului I al alegerilor, o parte din cei care astăzi sunt foarte indicativi, foarte radicali, foarte intransigenţi vor înţelege că este important să-şi ducă perspectiva pentru partidele lor, să aibă perspectiva guvernării şi să-şi schimbe atitudinea”, a adăugat liberalul. AGERPRES