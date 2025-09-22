IRCC va crește de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când a fost introdus acest indice, în urmă cu șase ani. În prezent, acesta este de 5,55%.

Ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă calculate pe baza acestui indice vor crește cu aproximativ 5%. Spre exemplu, pentru un credit în valoare de 300.000 de lei pe 30 de ani, rata va crește cu aproximativ 100 de lei.

Indicele Robor este în prezent de 6,54% şi rămâne mai mare decât IRCC, împrumuturile luate în baza Robor fiind în continuare mai scumpe.

Sursa: Newsinn

Realitatea de Valcea

