Operațiune amplă a polițiștilor și procurorilor DIICOT: doi bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar un al treilea a fost plasat sub control judiciar, fiind acuzați de trafic de droguri de risc și mare risc.

Anchetatorii au documentat activitatea a trei bărbați de 28, 29 și 38 de ani, care ar fi procurat și vândut canabis în București și Ilfov, între august și octombrie 2025. Unul dintre ei este acuzat că a comercializat cocaină la prețul de aproximativ 1.000 de lei pe tranzacție.

La 20 octombrie, polițiștii au efectuat cinci percheziții domiciliare, unde au descoperit aproximativ 6,5 kilograme de canabis, 140 de grame de cocaină, cântare electronice, grindere, dispozitive de vidat, precum și sume importante de bani: 40.700 de euro și 101.000 de lei.

Pe lângă acestea, au fost ridicate și alte obiecte cu urme de substanțe interzise, aparatură folosită la ambalare și probe relevante pentru anchetă. În timpul investigațiilor au fost indisponibilizate și alte cantități de droguri.

După audieri, procurorii DIICOT au dispus reținerea suspecților, iar Tribunalul Ialomița a decis arestarea preventivă a doi dintre ei, în timp ce al treilea va fi cercetat sub control judiciar.

Acțiunea a avut loc cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și sub coordonarea DIICOT.