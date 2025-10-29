Anunțul prin care SUA își retrage o parte importantă a trupelor nsale din România a păpus pe jar societatea românească. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a comentat această decizie în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus.

Anca Alexandrescu a remarcat lipsa unei comunicări directe între București și Washington, menționând că România ar fi aflat despre decizie din presa ucraineană, nu prin canale diplomatice. Acest fapt reflectă degradarea relațiilor bilaterale și confirmă o tendință a SUA de a-și reorienta prioritățile interne, în timp ce România ar fi rămas fără o strategie clară de apărare și fără o poziție fermă pe plan extern.

„Mie mi se pare grav următorul lucru: faptul că ieșirea lui Ionuț Moșteanu este intempestivă, este foarte clar că din păcate România a aflat din presa din Ucraina. Este clar că nu există niciun fel de comunicare cu administrația americană, așa cum noi spunem de aproape un an de zile, și cărelațiile nu sunt bune, cum spune domnul Moșteanu, și sunt proaste. Noi am anunțat, și Călin Georgescu a spus și noi am spus de aproape un an de zile că acest lucru se va întâmpla. Da, este o reorientare a Americii către America. America First, aduceți-vă aminte că acesta a fost principalul deziderat al lui Donald trump și continuă să fie. Din păcate în România nu este România First, așa cum încearcă să inducă acum ministrul Ionuț Moșteanu că trebuie să ne bazăm pe Armata Română, România a pus pe primul plan Moldova și Ucraina, în niucin caz România.

Din păcate suntem cu chiloții în vine. Îmi cer scuze că folosesc această exprimare, dar de ani de zile, toți cei care au fost la guvernare și care vor să rămână în continuare au dus armata la cel mai jos nivel, achizițiile au fost aranjate în așa fel încât România să devină dependentă de Franța și de alte puteri europene, să execute doar ordinele venite din afară, să-și autodistrugă industria de apărare, am vorbit de nenumărate ori despre acest lucru, aceste lucruri nu se pot face peste noapte, este o chestiune de lungă durată, România trebuia să aibă o strategie de apărare națională. Nicușor Dan nici acum habar nu are că această strategie nu trebuie aprobată în parlament, spune niște prostii mai mari decât el.

Mi s-a mai părut ceva foarte important. Domnul Moșteanu era extrem de precipitat, nu mai avea salivă în gură când vorbea, citea de pe foi, este foarte clar că sunt speriați, că au fost luați prin surprindere, pentru că ei în permanent au negat faptul că din România America își va retrage trupe, și am să caut și am să arăt diseară acest lucru. Lucrurile se întâmplă cu o viteză mai mare decât ei s-ar fi așteptat, este rău pentru România, este rău pentru noi, și în acest context în care America continuă linia pe care Donald Trump a trasat-o, și anume faptul că a tăiat banii pentru războiul din Ucraina, spunând clar că dacă vor arme trebuie să plătească, nu mai e dispus să dea banii americanilor pentru războiul din Ucraina, lucru care ar trebui să se întâmple și la noi.

Este cu atât mai grav nominalizarea doameni Gheorghiu, o anti-trumpistă pe față, de ani de zile, chiar și anul acesta s-a manifestat, chiar dacă încearcă domnul Ciucu și alte personaje politice să o salveze spunând că era vorba de niște postări mai vechi, nu, e vorba și despre niște postări de anul acesta, recente, calde, ca vice prim-ministru, este încă o palmă în relația României cu Statele Unite, după nenumăratele lucruri pe care le-au făcut în ultimul an. Nu văd un lucru bun pentru România, sunt îngrijorată pentru ceea ce se întâmplă.

Ce ar putea urma, după scoaterea din Visa Waiver și retragerea trupelor americane? S-a întâmplat deja, nu ne bagă nimeni în seamă în administrația de la Washington, am arătat foarte clar că doamna Țoiu a ajuns printr-o șmecherie să se întâlnească cu Marco Rubio, președintele României nu este primit la Casa Albă, poate anul viitor în primul trimestru în condițiile în care flancul estic este extrem de important și lucrurile se derulează cu repeziciune și suntem în pericol pentru că ei ne-au adus în această situație, ăsta este cel mai rău lucru, faptul că România rămâne în bătaia vântului. Domnul Moșteanu spune că avem parteneri europeni, păi cine, domnul Macron pe care nu îl mai susțin nici măcar proprii alegători, are o situație dramatică în țara sa. Ursula Von Der Leyen, al cărui scaun se clatină.

Este foarte clar, aseară am vorbit despre faptul că Roberto Fizo a anunțat că iese din programul de ajutorare a Ucrainei, astăzi sunt alegeri în Olanda, au fost alegeri în Irlanda, este foarte clar cp toate Europa se duce către zona suveranistă, fiecare țară vrea să își apere poporul, numai conducătorii români pun pe primul plan Moldova și Ucraina. Acest lucru este grav și trebuie să luăm măsuri pentru că poporul român și țara asta trebuie să fie apărate de la cel mai înalt nivel al țării. Astăzi nu suntem”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

