Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a anunţat, miercuri, la Târgu Mureş, după semnarea scrisorii de intenţie cu Centrul de Excelenţă în Medicina Militară al NATO (NATO MILMED COE), că România este prima ţară care invită echipele de evaluare NATO să analizeze partea civilă a sistemului de urgenţă.

„Pentru prima dată, România este prima ţară care invită echipele de evaluare să evalueze partea civilă a sistemului de urgenţă şi să înceapă să evalueze UPU-rile, SMURD-ul, pe toate părţile – ambulanţe, elicoptere, avion şi serviciile de ambulanţă etc. În primă fază am pregătit acum câteva luni un număr (…) de evaluatori ca să putem să facem această evaluare chiar la nivel de România. Prima evaluare a avut loc deja la Mureş, ieri şi alaltăieri a început deja prima vizită. Prima vizită este direcţionată către Mureş, UPU – SMURD, ambulanţă, care deja s-a făcut şi echipa de evaluare a plecat astăzi la Neamţ, Neamţ fiind al doilea judeţ care va fi evaluat”, a declarat Raed Arafat, în cadrul evenimentului.

Potrivit şefului DSU, echipele de evaluare se vor deplasa apoi la Bucureşti şi, la final, se doreşte să se stabilească unde se situează serviciile civile medicale, comparativ cu serviciile medicale militare.

„În cursul acestei vizite mai avem încă două vizite, fiecare cu două locaţii, dintre care va fi şi Bucureştiul, care va fi evaluat pe mai multe paliere, la câteva din unităţile unde avem unităţi de primiri urgenţe, unităţile sanitare unde avem unităţi de primiri urgenţă, serviciul de ambulanţă şi, bineînţeles, partea de aviaţie. Pentru noi, acest lucru este extrem de important, este un lucru care se uită la calitate. În final, vrem să ştim unde ne situăm comparativ cu serviciile militare care sunt evaluate, dar şi comparativ cu alte ţări unde acum nu putem să ne comparăm cu partea civilă, fiind primii, dar cu partea militară putem să ne comparăm, să vedem dacă suntem interoperabili, standardele sunt ok, putem lucra împreună, pentru că colaborarea civil-militară nu este numai în pregătire în caz de conflict, este în fiecare zi în situaţiile de urgenţă civile şi cred că le vedeţi”, a afirmat Raed Arafat.

Secretarul de stat consideră că aceste lucruri, de la stingere incendii până la transport de victime multiple, asistenţă de urgenţă pentru victime multiple, sunt lucruri în care se colaborează zi de zi în România, între Ministerul Apărării, forţele Aeriene şi serviciile medicale ale Ministerului Apărării.

„Aşa că această evaluare sau acest proces de evaluare care îl facem ne va arăta o imagine cât mai aproape de realitate asupra situaţiei de fapt, ce mai trebuie să facem că să ajungem interoperabili cu alte sectoare medicale NATO”, a susţinut Raed Arafat.

Directorul NATO MILMED COE, col. dr. László Fazekas, a afirmat, în acelaşi cadru, că evaluarea echipelor medicale de la Târgu Mureş este o premieră, fiind prima dată când sunt evaluate capacităţile civile în cadrul NATO.

„Sunt foarte fericit că ieri am început deja evaluarea echipelor medicale din Târgu Mureş şi a diferitelor tipuri de capacităţi medicale. (…) Asta ne asigură că avem peste tot standardul înalt NATO, iar acest proces este efectuat de o echipă multinaţională, care a fost aici ieri, şi călătoreşte acum în diferite locaţii pentru a verifica şi a evalua capacităţile DSU în diferite locaţii. Avem deja planuri pentru mai departe, în august, şi este prima dată când evaluăm capacităţile civile în cadrul NATO. Acest lucru nu este obişnuit, dar asta trebuie făcut în viitor pentru că înţelegem foarte bine că, fără civili, nu suntem capabili să avem grijă de pacienţii noştri în situaţii de război pe scară largă. Că suntem capabili să ne susţinem forţele pe teren, în primele eşaloane, dar apoi mai târziu trebuie să ne transferăm pacienţii înapoi la colegii noştri civili (…). Acest lucru asigură supravieţuirea personalului nostru, care este scopul final”, a afirmat László Fazekas.

Directorul Centrului de Excelenţă în Medicina Militară al NATO a arătat că prin aceste evaluări se doreşte să se obţină asigurări că rata ridicată de supravieţuire este asigurată în cazul unui conflict apropiat.

„Pentru că ştim cum să salvăm oamenii, am învăţat asta în războiul afgan şi, de asemenea, am avut o rată foarte mare de supravieţuire acolo, am dori să ne asigurăm că aceste rate ridicate de supravieţuire sunt asigurate în cazul unui conflict apropiat, aşa cum vedem acum în ţara vecină, Ucraina”, a precizat László Fazekas.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin secretarul de stat Raed Arafat, şi Centrul de Excelenţă în Medicina Militară al NATO (NATO MILMED COE), prin directorul centrului, colonel doctor László Fazekas, au semnat, miercuri, la Târgu Mureş, o scrisoare de intenţie pentru formare, exerciţii comune şi cooperare în cadrul Sistemului Naţional de Asistenţă Medicală de Urgenţă şi Prim Ajutor Calificat după standarde NATO.

AGERPRES