Vin șase luni critice pentru români! Este anunțul făcut chiar de premierul Ilie Bolojan care a declarat pentru presa internațională că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite dacă România intră în incapacitate de plată.

Ilie Bolojan a anunțat pentru publicația Bloomberg că România ar putea intra în incapacitate de plată dacă Guvernul nu va reduce din cheltuielile excesive.

Ce înseamnă această incapacitate de plată? Practic, România ar putea ajunge în punctul în care să nu mai aibă bani pentru diferite lucruri, printre care datorii, salarii, chiar și pensii.

Văzut drept un simbol al austerității, Ilie Bolojan încearcă să îi convingă pe români, dar și pe aliații politici de faptul că nu există o altă soluție decât reducerea cheltuielilor, dar și trecerea prin aceste luni de greutăți în urma măsurilor fiscale pe care chiar șeful Executivului le-a propus.

Premierul a mai declarat, totodată, pentru publicația Bloomberg, și că Coaliția de guvernare ar trebui să rămână la putere până în anul 2028, precizând că „ar fi singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și pentru a crea premisele unei redresări economice”.

De cealaltă parte, experții spun că ar trebui să ne așteptăm și la scenariul unei posibile recesiuni, și asta deoarece Guvernul ar putea să reducă și mai mult cheltuielile.