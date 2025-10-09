România are termen până pe 15 octombrie pentru a prezenta în fața Comisiei Europene măsurile luate pentru a reduce deficitul. Guvernul Bolojan nu are altă soluție decât să recunoască faptul că deficitul bugetar din anul 2025 este mult mai mare ca în anul 2024. Avertismentul a fost lansat de fostul premier Florin Cîțu.

În opinia acestuia, România riscă să fie sancționată de liderii de la Bruxelles și să fie obligată să aplice reforme economice și mai dure decât cele de până acum.

Mai exact, fostul premier consideră că liderii europeni nu vor fi de acord cu măsurile sărăciei luate de Guvernul Bolojan și îi vor impune acestuia să aloce bani și pentru investiții, iar cum fonduri nu mai sunt, acesta ar putea veni cu noi tăieri, mai spune Cîțu.