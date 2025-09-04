Atac și sabotaj asupra Televiziunii Poporului și a site-ului realitatea.net. Emisia postului a fost bruiată, dar a fost afectat și canalul de YouTube al postului.

Joi dimineață. Departamentul IT a remarcat un atac masiv asupra site-urilor Realitatea și asupra canalului de YouTube, a anunțat Realitatea Plus.

Incidentul vine în condițiile în care, zilele trecute, europarlamentarul Luis Lazarus a semnalat că emisia postului Realitatea Plus a fost scoasă din grila de programe a Parlamentului European.

“Nu este prima dată când ne confruntăm cu astfel de situații, dar sistemul trebuie să țină seama că nici măcar așa nu va reuși să ne închidă gura, din a spune lucrurilor pe nume și a le spune oamenilor adevărul, așa cum este el, chiar dacă unora nu le convine,” a afirmat jurnalistul Realitatea Plus Claudiu Giurgea.