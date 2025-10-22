Sportiva română Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat în două finale, la sol și la bârnă, marți, la Campionatele Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta (Indonezia), în timp ce Denisa Golgotă și-a asigurat prezența în finala de la sol.

Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat în finala de la sol cu cea mai mare notă la acest aparat, 13,666 puncte, în timp ce Golgotă a avut a cincea notă, 13,333 puncte. Anamaria Mihăescu a fost a 34-a, cu 12,300.

La bârnă, Maneca-Voinea a obținut a treia notă din calificări, 13,833 puncte, devansată de chinezoaica Qingying Zhang, 14,366 puncte, și de brazilianca Flavia Saravia, 13,833 puncte (notă de execuție mai mare). Golgotă a fost a 19-a în calificări, cu 12,833 puncte, iar Anamaria Mihăescu a 82-a, cu 11,300 puncte.

Sabrina Maneca-Voinea este prima rezervă în finala de la sărituri, cu media de 13,516 puncte (13,833, respectiv 13,200).

La paralele, Ella Oprea a fost a 31-a în calificări, cu 12,900 puncte, Anamaria Mihăescu a fost a 51-a, cu 12,266 puncte, iar Denisa Golgotă a fost a 95-a, cu 10,300 puncte.