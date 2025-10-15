Salariul minim pe economie ar trebui să crească anul viitor, potrivit unei directive europene. Sunt cel puțin trei variante analizate, însă patronatele solicită înghețarea venitului. Controverse există și în ceea ce privește facilitatea de 300 de lei scutiți de taxe. Cei care au un brut chiar și cu câțiva lei mai mare decât cel stabilit prin lege pierd. Pe de altă parte, ultimele date arată că inflația a anulat toate majorările de anul trecut.

Sindicatele sunt de părere că venitul ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei brut. Patronatele au cerut înghețarea, iar decizia trebuie luată până pe 20 octombrie.

„Pe baza acestor indicatori s-a calculat, conform formulei valoarea salariului minim pe 2026, și a rezultat aceasta cifră – 4.325 de lei. Legea zice ca această valoare este între 47% și 52% din câștigul salarial mediu brut”, a explicat liderul BNS Dumitru Costin, la Realitatea Plus.

Guvernul trebuie să stabilească și dacă va menține facilitatea de 300 de lei scutiți de taxe.

Ne uităm la două variante de venit brut, ambele cu facilitatea fiscală de 300 de lei. În cazul venitului minim de 4.325 de lei, venitul net la final de lună va fi de 2.741 de lei. Dacă ne uităm la varianta de 4.330 de lei, la final de lună, după ce se rețin toate taxele din salariu, atunci netul va fi de 2.615 lei.

Realitatea din cifre este însă departe de dorințele românilor!

Român: Cred că ar trebui să crească și, sincer, cred că ar trebui să fie un salariu minim la nivel de Uniune Europeană. Adică să avem cu toții măcar o mie de euro.

Reporter: Credeți că acesta ar trebui să fie nivelul salariului minim?

Roman: Da.

Potrivit INS, nivelul salariului mediu brut pe economie a scăzut cu 200 de lei.