Călin Georgescu contraatacă presiunile asupra dosarelor penale! Avocații candidatului interzis de sistem pregătesc contestarea deciziei care vizează prelungirea de control judiciar. Astăzi este termenul limită, iar decizia definitivă va veni din partea magistraților de la tribunalul București.

Noi acțiuni în instanță în ceea ce îl privește pe liderul suveraniștilor, Călin Georgescu. Astăzi este termenul limită în care se pot depune contestațiile cu privire la decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, respectiv de verificare a măsurii preventive de control judiciare. Totul, după ce magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 au decis ca această măsură să fie continuată cu alte 60 de zile.

Avocații lui Călin Georgescu pregătesc o contestație în acest sens, în condițiile în care decizia judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 1 nu a fost una definitivă. Cei care vor avea ultimul cuvânt în acest sens sunt magistrații de la Tribunalul București. Cel mai probabil săptămâna viitoare se va fixa un termen la Tribunal București pentru această cauză.

Pe de altă parte, un nou termen a fost fixat cu privire la dosarele lui Călin Georgescu la finalul acestei luni, tot pentru măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară în primul dosar trimis în judecată.

În tot acest timp, Călin Georgescu trebuie să respecte o serie de măsuri extrem de stricte impuse de procurori ca urmare a controlului judiciar, printre care să vină săptămânal la secția de poliție să dea cu subsemnatul și să nu părăsească țara.