Scandalul din IPJ Vâlcea se amplifică, după apariția imaginilor cu polițiști la petreceri alături de afaceriști cercetați penal. Alți agenți sunt anchetați pentru abateri disciplinare sau implicați în incidente rutiere. Atmosfera din inspectorat este descrisă de surse ca una tensionată, cu filaje interne și reglări de conturi în stil mafiot.

Conducerea IPJ Vâlcea a transmis că se delimitează de orice comportament care încalcă legea și a dispus, prin Biroul Control Intern, verificări față de toți polițiștii implicați. „Vor fi luate măsurile legale care se impun”, se arată în comunicatul oficial.

Totodată, instituția promite transparență și colaborare cu structurile anticorupție, pentru a restabili încrederea publică.

Cazul polițistului Marian Ciobanu, cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, este doar un exemplu al crizei de moralitate care afectează IPJ Vâlcea. Fără măsuri ferme, riscul ca instituția să își piardă complet credibilitatea este tot mai mare.