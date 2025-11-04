Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va afla la București miercuri și joi, când va avea întâlniri cu președintele, premierul și cu șefii Parlamentului, informează site-ul oficial al Alianței.

Potrivit sursei citate, înaltul oficial se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, dar și cu alți oficiali.

În această perioadă, Mark Rutte va participa la NATO-Industry Forum, unde ‘va vorbi despre importanța creșterii producției în domeniul Apărării și valoarea pe care o aduc legăturile apropiate cu această industrie’.

Potrivit NATO, șeful Alianței va discuta și cu studenții Universității din București.

Anterior anunțului NATO, Administrația Prezidențială a informat că președintele Nicușor Dan îl va primi, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.

Întâmpinarea șefului Alianței va avea loc în jurul orei 13:00.

Potrivit sursei citate, vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare – NATO-Industry Forum (București, 5 – 6 noiembrie), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Președintele României și secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum, în dimineața zilei de joi.

Pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare. AGERPRES