De la 1 martie, serviciile medicale se acordă cu obligativitatea prezentării cardului de către pacienți, a anunțat conducerea Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate.

Radio România Actualități notează că este doar o revenire la situația obișnuită după o perioadă de suspendare, cauzată de lucrări de mentenanță.

Raportarea serviciilor medicale se face online în 3 zile lucrătoare, conform prevederilor legale în vigoare.

Activitatea de monitorizare a sistemului și lucrările de mentenanță continuă.

„În luna februarie, au fost o serie de probleme la nivelul platformei informatice. Știți că vorbim despre o platformă informatică a cărei proiecție a avut loc, s-a făcut în 1999, a fost dată în funcțiune în 2008 și, sigur, după un număr de ani, platforma, practic, are nevoie să fie înlocuită. La acest moment, funcționăm și platforma a fost pusă în picioare și practic, funcționează. În ce privește acordarea serviciilor medicale pe toată această perioadă în care am avut lucrări de mentenanță avansate, oprire controlată între 21-24.02.2025, serviciile medicale au fost asigurate. Continuitatea acordării lor către pacienți a fost asigurată de către colegii noștri medici de familie, medici din ambulatoriu, din spitale, deci pe toate segmentele de asistență medicală. Cum stăm acum? Pentru că pentru pacienți este esențial să știe cum stăm. Se acordă servicii medicale în continuare, fără alte probleme, prin prezentarea la medic în baza unei programări sau în regim de urgență și de fiecare dată recomandăm pacienților să aibă asupra lor cardul de asigurări de sănătate. În absența cardului, acolo unde este vorba despre așteptarea unui card înlocuitor, un card duplicat, vor avea adeverință, pe care au luat-o de la Casa de Asigurări. În situația pacienților care, din motive considerente religioase, considerente personale, nu acceptă cardul, aceștia vor avea adeverința înlocuitoare de card eliberată la Casa de Asigurări. Pacientul se prezintă la consult, primește consultații. În ce privește furnizorii de servicii medicale, este important să știm că există obligativitatea raportării online în trei zile lucrătoare a serviciului respectiv, precum și obligativitatea semnării serviciilor medicale cu cardul pacientului, conform prevederilor legislative în vigoare, așa cum bine ați și precizat. La acest moment, ne întoarcem la situația anterioară. În această perioadă, se derulează raportările activității medicale. Este posibil ca platforma să fie mai încărcată, iar activitățile pot să se deruleze, poate, puțin mai greu. Noi sperăm ca lucrurile să fi intrat în normal și să funcționeze totul la parametrii optimi posibili ai acestei platforme. În ce privește Casa de Asigurări, în primul și în primul rând, continuăm activitatea de monitărizare, lucrările de mentenanță proactivă și țin să specific că această activitate este zi-noapte, există inclusiv din partea mentenatorilor program zi-noapte. Iar în ce ne privește, susținem activitatea medicală, serviciile medicale vor fi achitat pentru fiecare segment de asistență medicală, în funcție de raportarea efectuată și, sigur, suntem alături de pacienți. În mod deosebit astăzi, pentru că este o zi care se adresează pacienților cu deficit de auz, îi încurajăm pe toți, absolut toți pacienții, să se prezine o dată pe an, în luna lor de naștere, la medicul de familie, cu o programare prealabilă, în așa fel încât posibilitatea de a accede la servicii preventive să fie una reală”, a declarat Valeria Herdea, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în rubrica „Apel matinal” de la RRA.

După perioada de blocaj, activitatea cabinetelor medicale revine la normal.

„Activitatea s-a desfășurat la nivel de cabinete, pacienții au primit servicii medicale, în ciuda dificultăților înregistrate. Acum ne reîntoarcem complet și singurele două lucruri care apar din nou este obligativitatea raportării online în trei zile lucrătoare de la momentul efectuării serviciului și obligativitatea semnării serviciilor medicale cu cardul pacientului. Aceste două măsuri au fost ridicate pe perioada lunii februarie, deoarece am avut aceste probleme, din păcate, cu platforma informatică”, a adăugat șefa CNAS.

Noua platformă ar urma să fie funcțională de anul viitor.

„Ne îndreptăm înspre platforma informatică PIAS 2, care va deveni funcțională în anul următor, în luna iunie, la sfârșitul lunii iunie 2026. Dar până atunci lucrăm pe această platformă și depunem toate eforturile, în așa fel încât să poată să funcționeze la parameri optimi posibili pentru această platformă. Este posibil și nimeni nu poate garanta 100% că nu vor mai exista astfel de situații. Ceea ce trebuie să știți este faptul că este o platformă care este la final de viață și care trebuie susținută. Sunt echipe interinstituționale care lucrează permanent la ea și se depun toate eforturile pentru ca funcționalitatea să fie cea optimă”, a explicat Valeria Herdea.

CNAS beneficiază de finanțarea necesară pentru programele sale. Instituției i-au fost alocate de la buget 77 de miliarde de lei.

„În 2023, la preluarea mandatului, am pornit cu 62,5 miliarde de lei. La final de an am terminat cu 78 de miliarde de lei, deci a fost un influx financiar de 4 miliarde de euro. Am reușit să dezvoltăm diverse programe de sănătate, plan de cancer sau au apărut molecule noi, s-a dezvoltat prevenția, deci, categoric, au fost niște pași înainte. Cel mai important lucru la acest moment este faptul că, în acest an, să știți că am primit 77 de miliarde de lei. Ceea ce este esențial este, sigur, că întotdeauna, într-un sistem medical – și asta este de știut – într-un sistem medical lucrurile evoluează, nevoile pentru sănătate cresc. Suntem în situația în care, urmare a activității de prevenție derulate în anul anterior, a crescut numărul de pacienți cu boli cronice depistate. În consecință, și nevoile de sănătate au crescut. Nu în ultimul rând, avem nevoie să dezvoltăm noi servicii medicale, iar în ce privește platforma informatică, categoric, aceasta are nevoie de susținere, inclusiv financiară, pentru a putea s-o dezvoltăm și pentru a putea să o punem la punct. Ce este esențial? Trebuie să privim și partea bună a lucrurilor, ce s-a realizat, ce s-a făcut în anul anterior și care ne permite astăzi să ne dezvoltăm altfel. Anul acesta, în afară de planul de prevenție, avem planul de cancer, care se dezvoltă în continuare, avem planul de paliație, care se dezvoltă, deci sunt lucruri care s-au făcut, deși poate la început nu se vor simți foarte mult, dar în anii următori se vor vedea roadele atât ale prevenției, pentru că pe noi ne interesează să depistăm boala într-un stadiu precoce; orice boală oncologică depistată într-un stadiu tardiv înseamnă nu doar suferință, înseamnă nu doar invaliditate sau, din păcate, riscul de deces, dar în primul și în primul rând, înseamnă costuri foarte mari pentru societate. Știți foarte bine că, de exemplu, pacienții cu cancer de col uterin, din toți cei care se depistează într-un an, dacă se depistează în etapă tardivă, 50% pier. Deci, e important să înțelegem rolul prevenției și, sigur, costurile pe care le implică un sistem de sănătate care are nevoie de sustenabilitate. Sigur că e nevoie întotdeauna de fonduri în sănătate, asta nu o s-o negăm și nu avem cum să negăm. Sigur că este nevoie și de upgrade al platformei informatice, nici asta nu negăm, dar important este să știți că se depun toate eforturile pentru a gestiona corect, cât mai decent cu putință și cât mai transparent toate fondurile pe care le avem în custodie. Este esențial să știți că aceste fonduri sunt primite prin FNUASS și facem tot ce se poate pentru a eficientiza și a reduce costurile nenecesare și a funcționa la parametri optimi”, a punctat Valeria Herdea.

Termenul de valabilitate al cardurilor naționale de sănătate, emise până la data de 31 iulie 2018, a fost prelungit.

„Exact, pacienții categoric își vor primi serviciile medicale. Îi încurajăm să meargă proactiv, îi încurajăm să țină permanent legătura cu medicii lor. Furnizorii de servicii vor acorda servicii medicale cu respectarea acestor două reguli și categoric, le suntem aproape. Pentru orice fel de neclaritate se pot adresa Caselor de Asigurări Județene. Dacă situația nu este soluționată sau depășește competența respectivă, atunci pot să se adreseze și serviciului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și se depun absolut toate eforturile posibile pentru ca platforma să fie funcțională.