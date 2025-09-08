Șeful forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, a declarat, luni, 8 septembrie, că Rusia are o superioritate numerică de 3 la 1 față de Ucraina pe front în ceea ce privește atât oamenii, cât și mijloacele tehnice.

Potrivit comandantului ucrainean, în zonele frontului prioritare pentru Rusia, unde armata rusă îşi concentrează cele mai multe trupe, această superioritate ajunge până la 4 la 1 şi chiar 6 la 1.

„Trupele ucrainene au reușit să stabilizeze axele unde situaţia se deteriorase cel mai mult”

Însă, conform șefului armatei Ucrainei, trupele ucrainene au reuşit să stabilizeze axele unde situaţia se deteriorase cel mai mult pentru ucraineni. Sîrskîi s-a referit mai ales la fronturile Dobropillea, Pokrovsk, Novopavlovsk şi Liman.

Pe axele din Dobropillea, forţele ucrainene au recucerit 25,5 kilometri pătraţi în august. La rândul lor, ruşii au cucerit 13,5 kilometri pătraţi de teritoriu pe acest front.

Pe frontul de la Pokrovsk, Ucraina a câştigat 26 de kilometri de teritoriu luna trecută, în timp ce ruşii au cucerit cinci kilometri pătraţi.

Tot în luna august, trupele ruse au reuşit să pătrundă în grupuri mici în spatele liniilor ucrainene, în apropierea aglomerărilor urbane Pokrovsk şi Mîrnohrad din regiunea Doneţk.

Potrivit lui Sîrskîi, armata ucraineană a reuşit să neutralizeze această ameninţare şi să împiedice străpungerea frontului sau încercuirea trupelor ucrainene.