Alegeri locale 2020. Bogdan Constantin Popa, unul dintre tinerii care face parte din echipa candidatului PNL înscris în cursa electorală pentru primăria Râmnicului, vorbește despre visele și prioritățile sale pentru viitorul orașului natal.

Motivat de dorința de profesionalism, bun gust și calitate, atât a serviciilor cât și a vieții în comunitatea din care face parte, Bogdan Popa explică de ce a ales să revină în Râmnic și de ce consideră că implicarea tinerilor de succes în societate este esențială, pentru dezvoltarea orașului.

Îmi aduc aminte când Virgil Pîrvulescu mi-a propus să mă alătur echipei lui și m-a întrebat ce planuri am eu eu pentru orașul Râmnicu Vâlcea?

O săptămâna am lucrat la diverse propuneri, însă aproape toate porneau de la premiza că ele sunt implementate într-un oraș dezvoltat economic. Poza aceasta este emblematică pentru discuția de atunci, pentru că eu doream să „shoot for the stars” (țintesc spre stele), iar Virgil mi-a spus: „Bine, bine Bogdane, dar hai mai intai sa dezvoltam orasul, dupa, putem face si ce- mi propui tu!”, adică mai pe scurt: înainte să zburăm spre stele, hai să rezolvăm lucrurile aici, la bază!

A două zi m-a trimis în Goranu și Feteni și mi-a spus: Asta este zona ta, care este reprezentativa pentru Ramnicu Valcea, deoarece, economic vorbind, Municipiul nostru arata precum Goranu si Feteni!”

Îmi place de omul asta și cred că Virgil Pirvulescu pentru Râmnicu Vâlcea poate să facă multe, (daca) după ce o să câștige Primăria orașului. Până atunci, eu îl voi ajuta cum pot și în același timp voi avea grijă să reprezint interesele oamenilor din Goranu și Feteni. Oameni pe care am ajuns să îi cunosc și de la care am învățat multe.

Mă bucur că am primit această zonă, deoarece mama mea, Dragusinoiu Marcela, a fost învățătoare la Școala Goranu pentru aproape 20 de ani și sunt convins că și-a lăsat amprenta asupra tinerilor de aici, așa cum a făcut-o și asupra mea. Împreună cu ei și toți cei care vor să ni se alăture, vom construi un nou destin pentru aceste cartiere, lăsate la stadiul de „sat, comună” de către Administrația orașului. – Bogdan Constantin Popa

Inspirat în acțiunile sale de nevoile celor din jur, eleganță, seriozitate, profesionalism și bun simț, Bogdan Popa propune construirea unei alternative pentru anii următori, în condițiile speciale în care societatea se află în prezent.

Bogdan Popa, consultant în afaceri și membru Miscam Valcea a declarat pentru Realitatea de Vâlcea, în cadrul campaniei de sprijin pentru cadrele medicale:

M-am intors in ianuarie in Râmnicu Valcea (orasul meu natal), incercand sa iau o pauza de la agitatia din Bucuresti. Din pacate nu am avut timp de relaxare, si cand am vazut ce se intampla mi-am dat seama ca orice ajutor conteaza. M-am implicat fara sa ma gandesc cum si ce voi face, pentru mine era clar numai ca vreau sa ajut. Am avut noroc cu fostul meu coleg de liceu Cezar Bulacu, pe care il urmaream pe Facebook pentru ca promova Diaspora Valceana din Sibiu, care m-a pus in legatura cu Vlad Ciobanu de la Miscam Valcea. Acolo i-am cunoscut si pe restul, iar impreuna, am inceput actiunea cu medicii de familie. Personal nu am avut nici un plan, nici o asteptare, dar lucrurile cumva s-au legat si am devenit o adevarata echipa care reuseste sa completeze, pe cat posibil, o necesitate a medicilor la nivel local. Mai este mult de munca si invatam pe parcurs cum sa lucram mai eficient. Provocarea noastra acum e sa implementam un sistem local de centralizare si raportare a nevoilor personalului medical din cabinetele individuale si nu numai. Asa vom putea ajuta si mai mult iar ONGurile locale s-ar putea coordona mai bine, la fel si alti oameni care doresc sa se implice.

Tânărul antreprenor vâlcean, Bogdan Constantin Popa, este și cel care a lansat o petiție către cetățeni și susține ideea ridicării pe platoul Fețeni a unui amfiteatru natural.

Sursa: Realitatea de Valcea