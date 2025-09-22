Aproape trei sferturi dintre români consideră că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită. 21% sunt de părere că direcția este bună, iar două procente nu pot aprecia sau nu răspund, relevă un sondaj Avangarde. Proporția celor care au răspuns că direcția în care se îndreaptă România este greșită a crescut treptat din iunie, când era de 53%, ajungând în septembrie la 74%.

Totodată, mai mult de jumătate dintre intervievați, 51 de procente, susțin că sunt mai degrabă dezamăgiți de modul în care gestionează actualul Guvern țara ținând cont de așteptările pe care le aveau înainte de ianuarie 2025. 23% sunt mai degrabă încântați, alți 23% nu au așteptări, iar trei procente nu știu sau nu răspund la întrebarea „Care este cea mai mare temere legată de perioada următoare?”. 28% dintre români au răspuns că o eventuală criză economică, 26% escaladarea războiului din Ucraina, 19 procente viitorul copiilor, 12 probleme de sănătate, iar 10 procente au indicat ura din societate.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare dintre cei 64% care au indicat un partid, 41 de procente ar vota AUR, 19 PSD, 13% PNL, 12% USR, 6 procente UDMR, 2% SOS România, 2% POT și câte un procent Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară și Drept.

Sondajul a fost realizat la nivel național în perioada 9 – 18 septembrie, pe un eșantion de 1.300 de subiecți din populația adultă. Marja de eroare este de plus, minus 2,3%.