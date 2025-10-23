Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi un avertisment dur legat de legea pensiilor speciale ale magistraților. El a declarat că România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro dacă actul normativ nu va fi adoptat până la finalul lunii noiembrie.

„Eu cred că țara își dorește ca aceste aberații și inechități să fie înlăturate. Românii nu vor să vadă că unii ies la pensie la 48-49 de ani cu mii de euro. Românii vor echitate și așteaptă ca oamenii politici să îndrepte rapid aceste excese”, a spus Grindeanu, aflat la Galați.

El a explicat că a propus în coaliție formarea rapidă a unui grup de lucru format din reprezentanți ai PSD, PNL și USR, dar și din foști sau actuali miniștri ai justiției, pentru a redacta o nouă lege în consultare cu Înalta Curte și CSM.

„Dacă o apuci și a doua oară pe același drum în forță, riști să ai un eșec și a doua oară. Nu vreau paternitate la nimic, mă interesează doar să avem cât mai repede un proiect pe care să-l supunem votului în Parlament sau prin asumarea răspunderii”, a precizat liderul PSD.

Grindeanu a criticat lipsa de dialog dintre Guvern și instituțiile din justiție, considerând acest lucru un obstacol pentru adoptarea noii legi. El a subliniat că termenul-limită de 28 noiembrie este esențial, altfel România pierde fondurile europene.

„Dacă stăm după Guvern, riscăm să ieșim din termen. Trebuie să ne decidem dacă vrem să facem legi corecte, să reparăm excese, sau doar să construim o imagine. E un concurs prost care poate duce la un eșec”, a avertizat Grindeanu.

Mesajul său vine pe fondul tensiunilor din coaliție și al presiunilor generate de decizia Curții Constituționale, care a respins primul proiect al Guvernului privind pensiile speciale.