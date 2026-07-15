Sport

Conference League: Fără victorii pentru Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB în turul doi preliminar al competiției

Conference League: Fără victorii pentru Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB în turul doi preliminar al competiției

FCSB, la un pas de ultimul transfer al verii: Denis Drăguș, marea dorință a lui Gigi Becali

FCSB, la un pas de ultimul transfer al verii: Denis Drăguș, marea dorință a lui Gigi Becali

Dinamo lansează DinamoFest, eveniment dedicat suporterilor înaintea meciurilor de pe teren propriu

Dinamo lansează DinamoFest, eveniment dedicat suporterilor înaintea meciurilor de pe teren propriu

FCSB i-a transferat pe jucătorii Dylan Batubinsika și Luca Stancu

FCSB i-a transferat pe jucătorii Dylan Batubinsika și Luca Stancu

Fotbal: Universitatea Craiova, învinsă de Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor

Fotbal: Universitatea Craiova, învinsă de Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor

CFR Cluj, interzisă la transferuri de FIFA! Cum a reușit clubul să înregistreze 4 jucători în ultima clipă

CFR Cluj, interzisă la transferuri de FIFA! Cum a reușit clubul să înregistreze 4 jucători în ultima clipă

Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare

Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare

Filipe Coelho (U Craiova) - Levski Sofia e cel mai puternic adversar de până acum

Filipe Coelho (U Craiova) - Levski Sofia e cel mai puternic adversar de până acum

Italia confirmă negocierile cu Guardiola pentru preluarea băncii tehnice: „S-a făcut o excepție”

Italia confirmă negocierile cu Guardiola pentru preluarea băncii tehnice: „S-a făcut o excepție”

Chelsea l-a achiziţionat pe Morgan Rogers pentru o sumă record pentru un jucător englez

Chelsea l-a achiziţionat pe Morgan Rogers pentru o sumă record pentru un jucător englez

Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare

Noile reguli pentru accesul pe stadioane au intrat în vigoare

Daniel Pancu, după ce Rapid a învins Sepsi: „Am dominat clar jocul la dueluri”

Daniel Pancu, după ce Rapid a învins Sepsi: „Am dominat clar jocul la dueluri”

Finala Cupei Mondiale 2026. Spania este campioana lumii, după ce a învins Argentina cu 1-0. Lionel Messi, în lacrimi

Finala Cupei Mondiale 2026. Spania este campioana lumii, după ce a învins Argentina cu 1-0. Lionel Messi, în lacrimi

Cupa Mondială 2026. Mesajul lui Lionel Messi înaintea finalei cu Spania

Cupa Mondială 2026. Mesajul lui Lionel Messi înaintea finalei cu Spania

Finala Cupei Mondiale. Ce vedete vor cânta la ceremonia de închidere și în pauza meciului Argentina - Spania

Finala Cupei Mondiale. Ce vedete vor cânta la ceremonia de închidere și în pauza meciului Argentina - Spania

Cupa Mondială 2026. Kylian Mbappé, despre înfrângerea suferită în fața Angliei: „Am fost doar oameni, eram complet amețiți”

Cupa Mondială 2026. Kylian Mbappé, despre înfrângerea suferită în fața Angliei: „Am fost doar oameni, eram complet amețiți”

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, își asumă vina pentru eșecul Franței în fața Angliei

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, își asumă vina pentru eșecul Franței în fața Angliei

Cupa Mondială 2026. Anglia a cucerit „bronzul” după un meci incredibil cu Franța, în care s-au marcat 10 goluri

Cupa Mondială 2026. Anglia a cucerit „bronzul” după un meci incredibil cu Franța, în care s-au marcat 10 goluri

Cum arată sala „Nadia Comăneci”, inaugurată la Otopeni, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii

Cum arată sala „Nadia Comăneci”, inaugurată la Otopeni, la 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii

Fumul incendiilor din Canada pune sub presiune finala Cupei Mondiale. FIFA monitorizează situația

Fumul incendiilor din Canada pune sub presiune finala Cupei Mondiale. FIFA monitorizează situația

18 iulie 2026, 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci: „Am în minte imaginea fetiței de 14 ani”

18 iulie 2026, 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci: „Am în minte imaginea fetiței de 14 ani”

Începe noul sezon al SuperLigii de fotbal

Începe noul sezon al SuperLigii de fotbal

Europa League: Universitatea Cluj, eliminată de Dinamo Kiev la penaltyuri

Europa League: Universitatea Cluj, eliminată de Dinamo Kiev la penaltyuri

Răzvan Lucescu a început munca la Al-Sadd. „The Boss in Motion!”, mesajul viral al clubului

Răzvan Lucescu a început munca la Al-Sadd. „The Boss in Motion!”, mesajul viral al clubului

Radu Drăgușin, cucerit de Fiorentina la prezentare: „Vreau să rămân aici cât mai mult și să fac lucruri importante”

Radu Drăgușin, cucerit de Fiorentina la prezentare: „Vreau să rămân aici cât mai mult și să fac lucruri importante”

Messi, după calificarea Argentinei în finala Mondialului 2026: „M-am pregătit special pentru acest turneu”

Messi, după calificarea Argentinei în finala Mondialului 2026: „M-am pregătit special pentru acest turneu”

CM 2026: Argentina învinge Anglia și se califică în finală, unde va întâlni Spania

CM 2026: Argentina învinge Anglia și se califică în finală, unde va întâlni Spania

Lovitură pentru Jaqueline Cristian! S-a retras de la WTA Iași și a ajuns pe masa de operație. Mesajul transmis din spital

Lovitură pentru Jaqueline Cristian! S-a retras de la WTA Iași și a ajuns pe masa de operație. Mesajul transmis din spital

Imagine virală cu Erling Haaland. Ce suvenir inedit și-a cumpărat din SUA

Imagine virală cu Erling Haaland. Ce suvenir inedit și-a cumpărat din SUA

Selecționerul Argentinei laudă Spania înaintea unei posibile finale cu Argentina: „Victoria lor a fost meritată”

Selecționerul Argentinei laudă Spania înaintea unei posibile finale cu Argentina: „Victoria lor a fost meritată”

Universitatea Cluj va juca la Sfântu Gheorghe în turul al doilea preliminar al cupelor europene

Universitatea Cluj va juca la Sfântu Gheorghe în turul al doilea preliminar al cupelor europene

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