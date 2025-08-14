Deși inflația a stagnat luna trecută în Statele Unite ale Americii, piața cafelei și a altor produse importate resimte un val puternic de scumpiri, alimentat de tarife comerciale mai mari și de blocaje în lanțurile de aprovizionare.

Potrivit Biroului de Statistică al Muncii, prețurile cafelei au crescut în iulie cu 14,5% față de anul trecut, ajungând la un preț mediu de 8,41 dolari pe livră (aprox. 0,45 kg), relatează NBC.

În timp ce costul total al alimentelor a rămas neschimbat de la o lună la alta, acesta este cu 2,9% mai mare decât în urmă cu un an.

Pentru micii antreprenori, creșterea este deja dificil de gestionat. Jessica Simons, proprietara Bethany’s Coffee Shop din Lincoln, Nebraska, spune că a fost nevoită să introducă o taxă suplimentară de 3% pe cafea, în așteptarea tipăririi unor noi meniuri. „Prețurile se schimbă atât de repede încât nu putem reimprima meniurile de fiecare dată când cresc”, explică ea. În plus, costurile altor ingrediente precum avocado și roșiile pun presiune pe marjele deja reduse.

Impactul taxelor impuse de administrația Trump este semnificativ pentru produsele care nu pot fi produse în SUA.

Josh Teitelbaum, consilier principal la Akin, subliniază că importatorii de cafea, ceai sau apă de cocos nu își pot reloca producția pe plan intern și au opțiuni limitate de schimbare a sursei de aprovizionare.

Printre cei afectați se numără și Anjali Bhargava, fondatoarea Anjali’s Cup, care importă condimente din Asia, Africa și America de Sud și ceai din India. Tariful de 50% pe ceaiul indian îi amenință viabilitatea afacerii. „Acest tarif va lovi micile companii americane și consumatorii, nu guvernul Indiei. Mă obligă să aleg între a menține calitatea și a rămâne pe piață, iar multe afaceri nu vor supraviețui acestei alegeri”, avertizează ea.

Efectele s-ar putea extinde și asupra supermarketurilor, avertizează Heather Rice de la KPMG, mai ales în contextul reducerilor programului SNAP. Modificările în costuri și aprovizionare ar putea duce la dispariția anumitor produse de pe rafturi, cum ar fi fructele exotice disponibile acum tot anul.

În timp ce consumatorii se confruntă cu prețuri tot mai mari, micile afaceri americane se luptă să supraviețuiască unei combinații toxice de inflație, tarife și incertitudine pe piața globală. „Când produsele autentice și de calitate devin inaccesibile, întreaga rețea de aprovizionare are de suferit”, a subliniat Anjali Bhargava.