Un bărbat din Râmnicu Vâlcea și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc, în timp ce amenința că se sinucide. Deși pompierii au ajuns rapid la fața locului și au încercat să monteze salteaua de salvare, intervenția s-a încheiat tragic: victima s-a aruncat înainte ca aceasta să fie complet umflată.

Ancheta deschisă de polițiști încearcă acum să stabilească dacă moartea putea fi evitată și dacă procedurile de intervenție au fost respectate.

Barierele și parcările înguste — obstacol pentru salvatori

Surse din anchetă confirmă că autospecialele pompierilor au fost întârziate de barierele și de lipsa spațiului din complexul rezidențial. Mai mulți locatari susțin că echipajele au ajuns repede, dar au pierdut minute prețioase la intrare.

Accesul dificil ar fi fost un factor decisiv în eșecul intervenției. Locatarii acuză acum dezvoltatorul complexului că nu a prevăzut spații suficiente pentru accesul autospecialelor în caz de urgență.

Ancheta continuă

Polițiștii audiază pompieri, martori și locatari pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor. Se analizează inclusiv înregistrările apelului la 112 și timpii de reacție ai echipajelor.

Deocamdată, concluziile nu sunt clare, însă tragedia ridică din nou problema modului în care sunt concepute și administrate complexele rezidențiale moderne — acolo unde estetica urbană și barierele de securitate pot costa vieți.