Cei trei suspecți din dosarul exploziei din Rahova au fost arestați preventiv. Este vorba despre un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL, compania care a verificat rețeaua de gaze de la blocul unde s-a produs tragedia.

Potrivit portalului instanțelor, cei trei inculpați sunt Mihai Burcea, Andrei Robert Soare și George Daniel Costache. Ei vor fi duși în următoarele ore în arest preventiv.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au pus sub acuzare și compania Distrigaz, pentru distrugere din culpă. Anchetatorii susțin că societatea nu a trimis o echipă de intervenție după ce locatarii au reclamat miros de gaze și nu a asigurat întreținerea corespunzătoare a sistemului de distribuție.

În cazul angajatului Distrigaz, s-a reținut că, în dimineața zilei de 16 octombrie 2025, acesta nu a identificat corect tipul de defect de pe rețeaua de gaze și nu a luat măsurile de siguranță necesare. De asemenea, nu și-a informat superiorii pentru a decide modul de punere în securitate a instalației.

Cei doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL sunt acuzați că nu au respectat obligațiile prevăzute de proceduri. Potrivit anchetatorilor, aceștia trebuiau să anunțe imediat operatorul de distribuție, să localizeze defectul și să nu părăsească zona până la eliminarea completă a gazelor naturale și sosirea echipei Distrigaz.

Explozia din Rahova a distrus complet un bloc și a provocat numeroase victime, locatarii reclamând încă dinainte mirosul puternic de gaze. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a responsabilităților.