Trei persoane au murit și alte 23 au fost rănite luni dimineața, în urma unui atac cu rachete lansat de armata rusă asupra regiunii Zaporojie, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov, citat de The Kyiv Independent.

„Mulți răniți sunt în stare gravă. Chiar acum medicii le salvează viețile”, a scris Fedorov pe Telegram. „Printre ei se află un băiat de 17 ani. O parte dintre victime sunt în prezent supuse unor intervenții chirurgicale”, potrivit Mediafax.

Loviturile au vizat o unitate industrială, provocând distrugeri și afectând clădirile rezidențiale din apropiere, conform Procuraturii Regionale.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a afirmat că Rusia „știe că astăzi are loc o întâlnire la Washington pentru a pune capăt războiului”, făcând referire la discuțiile sale cu președintele american Donald Trump.

„Putin va ucide demonstrativ pentru a continua să pună presiune pe Ucraina și pe Europa și pentru a compromite eforturile diplomatice”, a adăugat Zelenski.

Atacul asupra Zaporojie se înscrie într-un val mai amplu de lovituri rusești asupra Ucrainei. Tot luni dimineață, un bombardament asupra orașului Harkov a ucis cel puțin șapte oameni, printre care o fetiță de un an și jumătate și un băiat de 16 ani, și a rănit alți 18. Mai multe blocuri și autoturisme au fost avariate.

Rusia controlează din 2022 o parte din regiunea Zaporojie, în timp ce capitala regională se află sub administrația ucraineană, dar este aproape zilnic ținta atacurilor.

