Deși infrastructura feroviară din România este adesea criticată, un studiu recent arată că există un domeniu în care trenurile românești reușesc să se evidențieze. Performanța conexiunii Wi-Fi la bord îi plasează pe călătorii din România înaintea celor din Marea Britanie, potrivit unei analize publicate de „Daily Mail”.

Cercetarea realizată de compania Ookla a comparat calitatea internetului în 18 mari rețele feroviare din Europa și Asia. Rezultatele sunt surprinzătoare: trenurile britanice ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai slabe conexiuni Wi-Fi. Cu o viteză medie de doar 1.07 megabiți, pasagerii din Regatul Unit pot accesa doar funcții de bază, precum navigarea simplă sau trimiterea de e-mailuri.

România depășește Marea Britanie în clasamentul global

În timp ce călătorii din Marea Britanie se confruntă cu o conexiune lentă, pasagerii din România beneficiază de o viteză medie de 3.83 Mbps. Aceasta plasează rețeaua feroviară românească pe locul 12 în ierarhia internațională, depășind țări precum Japonia, Spania sau Marea Britanie.

Călătorii europeni cer mai mult decât o simplă conexiune

În ultimii ani, așteptările pasagerilor au crescut considerabil. Oamenii nu se mai mulțumesc cu o conexiune care permite doar trimiterea de e-mailuri, ci vor să poată urmări filme, să folosească platforme de streaming sau să participe la apeluri video fără întreruperi.

„Wi-Fi-ul de înaltă calitate pentru trenuri a trecut de la a fi un element plăcut de avut la o infrastructură feroviară esențială. Navetiștii se așteaptă la o experiență similară cu cea de bandă largă acasă pentru streaming, apeluri de serviciu și jocuri în timp ce traversează Alpii Elvețieni sau ocolesc Muntele Fuji”, a declarat cercetătorul Luke Kehoe.

Tehnologie depășită pe liniile britanice

Motivul pentru care trenurile din Regatul Unit au performanțe atât de slabe ține de tehnologia învechită folosită de unii operatori feroviari. Multe dintre aceste companii se bazează încă pe standardul Wi-Fi 4, apărut în urmă cu mai bine de un deceniu, ceea ce limitează considerabil viteza și stabilitatea conexiunii.

Țările cu cele mai rapide conexiuni Wi-Fi în trenuri

Clasamentul Ookla plasează Suedia pe primul loc, cu o viteză medie de descărcare de 64.56 Mbps, urmată de Elveția (29.79 Mbps), Cehia (17.91 Mbps), Irlanda (16.16 Mbps) și Germania (16.09 Mbps). Pe pozițiile următoare se află Taiwan (7.78 Mbps), Polonia (7.27 Mbps), Norvegia (6.98 Mbps), Coreea de Sud (6.32 Mbps), Franța (5.65 Mbps), Italia (4.70 Mbps), România (3.83 Mbps), Japonia (2.67 Mbps), Lituania (2.65 Mbps) și Spania (1.72 Mbps). În coada clasamentului se află Marea Britanie, cu 1.07 Mbps, urmată de Austria (0.98 Mbps) și Olanda (0.52 Mbps).

România, o surpriză plăcută în clasamentul global

Deși trenurile românești nu se remarcă prin infrastructură modernă sau punctualitate impecabilă, rezultatele studiului confirmă că țara noastră a reușit să facă progrese notabile în zona conectivității digitale. Pentru pasagerii care călătoresc zilnic, această diferență de viteză poate transforma o simplă deplasare într-o experiență mult mai confortabilă.