Turiști, localnici și antreprenori din mai multe județe au transmis o scrisoare deschisă către autorități, cerând redeschiderea Drumului Național 67C – Transalpina, sectorul Curpăt – Obârșia Lotrului, închis anual între 1 octombrie și 1 iunie.

Aceștia denunță o situație absurdă: accesul autoturismelor este interzis, dar camioanele de lemne pot circula liber. În consecință, turismul din zonele Șureanu, Vidra și Rânca este grav afectat, iar turiștii sunt nevoiți să ocolească peste 150 km pentru a ajunge în stațiunile montane.

„În Europa, drumuri alpine similare sunt deschise și întreținute iarna. România nu-și mai poate permite să-și izoleze munții și economia locală”, transmit semnatarii, reuniți sub numele „Turiști pentru Transalpina”.

Aceștia cer Ministerului Transporturilor și CNAIR reanalizarea regimului de circulație și întreținerea permanentă a drumului, considerat o arteră turistică strategică.

„Transalpina trebuie redeschisă nu doar vara pentru poze, ci tot anul – pentru viață, turism și dezvoltare”, se arată în apelul public.