Într-un interviu exploziv acordat Realitatea PLUS, Elena Udrea a făcut dezvăluiri incendiare despre statul paralel. Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi, spune fostul ministru al Turismului, ar fi influențat decizii politice și judiciare.

Eu mă lupt cu statul paralel din 2014. I-am spus lui Băsescu că tandemul Kovesi-Coldea conduce România. Ei aveau informațiile, aduceau acuzațiile, iar judecătorii executau”, a spus aceasta.

Fostul ministru a mai declarat că, în 2014, Coldea i-ar fi confirmat direct că știe ce o așteaptă și că îi reproșa sprijinul pentru Alina Bica.

„Coldea a acceptat să joace un rol cu beneficii enorme, cu conexiuni folosite în interes personal”, a acuzat Udrea.

