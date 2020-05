Doi americani au fost surprinsi de pandemia de coronavirus in timp ce vizitau Romania. În prezent cei doi locuiesc în localitatea prahoveană Breaza şi sunt extrem de încântaţi de ospitalitatea locală

Cum majoritatea zborurilor au fost anulate, cuplul s-a vazut nevoit sa isi prelungeasca vacanta in tara noastra. Jamie Leibert si Sandra Zinovyev au ajuns in Romania in noiembrie 2019, dupa ce au calatorit cu masina personala in mai multe tari din Europa, scrie ziare.com

In prezent, cei doi locuiesc in Breaza (Prahova), la aproximativ o ora de Bucuresti, unde au avut sansa sa descopere mancarea si ospitalitatea locala, scrie Romania Insider.

Cuplul sustine ca tara noastra „este o comoara ascunsa”.

„Am ajuns in Romania in noiembrie 2019. Mama Sandrei este originara din Romania. Mama ei, Marina Zinovyev, a imigrat acum aproximativ 40 de ani in perioada comunista. Sandra inca are familie aici, iar rudele ei au un apartament neocupat in Breaza. Am decis sa petrecem putin timp in Romania pentru a descoperi pe deplin tara.

Insa, cand a venit pandemia COVID-19, toate granitele s-au inchis si nu am putut sa plecam atunci cand planuisem, asa ca am decis sa asteptam la Breaza sa se termine pandemia”, a povestit americanul pentru sursa citata.

El a explicat ca nu stia la ce sa se astepte de la tara noastra, insa dupa ce a descoperit-o e convins ca „Romania este o comoara ascunsa”.

„Nu stiam la ce sa ne asteptam cand am venit in Romania. De obicei, americanii nu viziteaza Romania. Dupa sederea noastra aici, credem ca Romania este o comoara ascunsa! Oamenii au fost extrem de primitori. Multi vorbesc engleza, dar chiar si cei care nu vorbesc engleza sunt foarte ospitalieri.

Vecinii ne aduc adesea mancaruri pe care nu le-am mancat niciodata. Cel mai mult ne-a placut cozonacul. Cred ca am mancat prea mult cozonac!”, a mai povestit Jamie Leibert. Intre altele, cei doi americani au vizitat Castelul Bran si Vulcanii Noroiosi.

Leibert a mai spus ca cei doi se descurca cu banii pentru ca tara noastra este ieftina in comparatie cu SUA.

„Credem ca Romania este o comoara ascunsa si am recomandat-o multor persoane care vor sa viziteze tari mai putin cunoscute, dar care sunt frumoase si ieftine. Multi dintre prietenii nostri americani intentioneaza sa vina aici odata ce coronavirusul nu va mai fi o problema.

Va recomandam sa adaugati Romania pe lista locurilor de vizitat. Este foarte sigura tara si este o idee buna pentru persoanele care ar dori sa se retraga intr-un loc mai putin costisitor decat Statele Unite. Limba este similara cu spaniola si nu este foarte dificil de invatat”, a adaugat americanul.

SURSA: ziare.com