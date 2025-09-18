Un nou vortex polar se dezvoltă în stratosferă deasupra Polului Nord, pe fondul scăderii presiunii și temperaturilor din regiunile polare. Fenomenul, semnalat de Severe Weather, ridică temeri privind o iarnă mai grea decât în anii precedenți.

Anomaliile oceanice și atmosferice recente influențează deja dinamica vortexului polar, iar primele semne arată că frigul ar putea lovi puternic Statele Unite, Canada, dar și Europa, inclusiv România.

Vortexul polar apare în fiecare an odată cu răcirea rapidă a regiunilor arctice, când diferența mare de temperatură dintre poli și zonele subtropicale generează o circulație de joasă presiune.

Specialiștii explică faptul că vortexul polar are două componente: partea superioară (stratosferică), mai puternică și stabilă, și partea inferioară (troposferică), mult mai instabilă, influențată de relief și de sistemele de presiune.

Un vortex puternic menține aerul rece blocat în Cercul Arctic, ceea ce aduce ierni mai blânde în restul emisferei. Însă un vortex slab perturbă curentul jet, permițând maselor de aer rece să coboare spre latitudinile medii.

În trecut, astfel de perturbări au adus episoade de ger extrem și ninsori masive în Europa și America de Nord, iar meteorologii avertizează că scenariul s-ar putea repeta și în sezonul rece 2025–2026.

