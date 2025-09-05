Planurile de reorganizare a Comisiei Europene vor fi finalizate cel târziu la începutul anului viitor, potrivit unor documente confidențiale obținute de publicația Politico.

Președinta executivului de la Bruxelles, Ursula von der Leyen, își dorește această restructurare pentru a face din vastul aparat administrativ european o structură mai eficientă și mai rentabilă.

Conform documentului, șeful pentru Buget și administrație publică al UE, Piotr Serafin, a primit sarcina de a realiza „o revizuire de amploare a organizării și funcționării Comisiei”.

Obiectivul este de a livra „o administrație publică modernă și eficientă, capabilă să răspundă priorităților politice” și să gestioneze „volatilitatea ca noua normalitate”, reducând totodată complexitatea și, acolo unde este posibil, costurile.

Citați sub anonimat de Politico, doi oficiali europeni susțin că sunt luate în calcul modele alternative prin care unele departamente ar putea fi comasate.

Până la sfârșitul lui 2026, executivul comunitar intenționează să elimine „procesele inutile” și să încurajeze „o colaborare mai strânsă”, după o evaluare detaliată a atribuțiilor fiecărei structuri. În acest scop, un grup extern de experți va fi convocat în această toamnă pentru a oferi recomandări. Planul de reformă ar trebui prezentat la finalul lui 2025 sau începutul lui 2026.

Comisia, responsabilă de implementarea majorității funcțiilor administrative ale blocului comunitar, are în prezent aproximativ 32.000 de angajați.

De la preluarea mandatului în 2019, Ursula von der Leyen a încercat să simplifice procesul decizional, centralizând controlul la sediul din Berlaymont pentru ca UE să poată reacționa mai rapid la evenimente și crize, precum invazia rusă din Ucraina.

Piotr Serafin a fost însărcinat cu această analiză încă de la începutul noului mandat, anul trecut. Fosta secretară generală a Comisiei, Catherine Day, a fost desemnată consilier special pentru a superviza procesul.

În ultimii ani, complexitatea Comisiei a crescut constant, responsabilitatea pentru elaborarea și implementarea unor politici majore fiind împărțită între direcțiile generale tradiționale și Secretariatul General, aflat sub control direct al Ursulei von der Leyen.