Vâlcea a ajuns în 2025 cel mai prost plătit județ din țară, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Salariul mediu net este de 4.126 lei, cu mult sub media națională de 4.987 lei.

În timp ce Bucureștiul și județele Cluj și Timiș depășesc 6.000 lei lunar, Vâlcea a coborât la coada clasamentului, după un deceniu în care se afla la mijloc.

În Oltenia, doar Oltul trece peste media națională, cu 5.003 lei, urmat de Dolj, Gorj și Mehedinți. Lipsa investițiilor și a strategiilor economice ține Vâlcea în zona sărăciei salariale.