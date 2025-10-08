Vâlcea a ajuns în 2025 cel mai prost plătit județ din țară, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Salariul mediu net este de 4.126 lei, cu mult sub media națională de 4.987 lei.

În timp ce Bucureștiul și județele Cluj și Timiș depășesc 6.000 lei lunar, Vâlcea a coborât la coada clasamentului, după un deceniu în care se afla la mijloc.

În Oltenia, doar Oltul trece peste media națională, cu 5.003 lei, urmat de Dolj, Gorj și Mehedinți. Lipsa investițiilor și a strategiilor economice ține Vâlcea în zona sărăciei salariale.

Articolul precedentEXCLUSIVITATE EXPLOZIVĂ MARCA ANCA ALEXANDRESCU: DECLARAȚIA LUI COLDEA ÎN DOSARUL HIDREG. ȘEFUL STATULUI PARALEL A DAT VINA PE DEFUNCTUL GENERAL DUMBRAVĂ – DOCUMENT
Articolul următorHAMAS ȘI ISRAEL AU AJUNS LA ACORD PENTRU ÎNCETAREA FOCULUI ÎN GAZA
Author
Author

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR