Valentin Șelaru, fostul judecător al ICCJ, în trecut consilierul Laurei Codruța Kovesi, este avocat în dosarul greilor din Statul Paralel, potrivit Realitatea PLUS.

„Această informație chiar este o bombă pentru că, atunci când am început să vorbim despre optimizări și culoare, ne spuneam că s-ar putea ca totuși ele să fi fost făcute și în perioada în care acești domni se aflau în funcții și dețineau funcții publice și ne întrebam dacă nu cumva aceste optimizări se făceau cu judecătorii de culoar. Ce să vedeți: Șelaru este unul din acei judecători despre care toată lumea a spus că aparție Sistemului, binomului, că face parte din rândul paraditorilor. Domnia sa este în sală împreună cu domnul Coldea, probabil că este avocatul acestora. Sigur, ni se va confirma și această teorie pe care noi o aveam doar la nivel de întrebare, de zvon, eram nelămuriți cum au început băieții ăștia să optimizeze dosare fix după ce au ieșit din funcție, deși în timp ce erau în funcții le optimizau, în sensul că îi trimiteau în judecată și pe la pușcării pe oamenii de afaceri, cu bani”, a spus avocata Ingrid Mocanu.

„Șelaru era spaima tuturor inculpaților pentru că, cu sau fără probe, dacă picai pe mâna lui, nu aveai nicio șansă. Era parte a câmpului tactic, făcea ture pe la SRI, dădea mandate de siguranță națională fără număr și a fost ales în considerarea calităților domniei sale de mare judecător, în niciun caz, din punctul meu de vedere, de mare avocat. Șelaru este în sală împreună cu Coldea”, a spus Ingrid Mocanu.

„Sistemul încearcă să se refacă, încearcă să influențeze într-un anumit fel soluțiile judecătorilor pentru că altfel nu văd niciun motiv pentru care ar fi apelat fix la colegul de câmp tactic pe care și l-a ales ca avocat”, a detaliat Mocanu.

Întrebată cum crede că se va soluționa acest dosar, avocata a răspuns: „Sper ca judecătorii să soluționeze strict pe baza probelor de la dosar, nu pe baza fostelor protocoale.”

„Coldea este posibil să nu fie foarte speriat, având în vedere că este în cârdășie cu diverși băieți ai Statului Paralel care își făceau mendrele prin justiție și transformaseră justiția în câmp tactic”, a mai spus Ingrid Mocanu.