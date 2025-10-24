Autoritățile mexicane au anunțat joi descoperirea a 48 de saci care conțineau resturi umane într-o groapă clandestină situată în suburbiile orașului Guadalajara (vest), notează AFP.

Ancheta continuă, a precizat Parchetul, refuzând să ofere o estimare a numărului de victime.

‘Trebuie să facem progrese în ceea ce privește aspectele medico-legale pentru a vă putea spune câte victime corespund acestor saci’, a declarat Blanca Trujillo, procuror adjunct al statului, într-o conferință de presă.

Groapa clandestină a fost localizată în urmă cu patru săptămâni de către un colectiv de căutare de persoane pe un teren viran din Zapopan, în zona metropolitană Guadalajara.

De la descoperirea sa, autoritățile au lucrat pentru recuperarea resturilor cu sprijinul membrilor colectivului Guerreros buscadores (Războinicii căutătorii).

Aceasta se adaugă zecilor de cazuri similare din statul Jalisco, bastion al Cartelului Jalisco Nueva Generacion (CJNG), desemnat ‘organizație teroristă străină’ la începutul acestui an de către guvernul președintelui american Donald Trump.

Potrivit Washingtonului, acest cartel este împreună cu cartelul Sinaloa una dintre principalele surse de trafic de fentanil, un opioid sintetic care a cauzat zeci de mii de decese prin supradoză în Statele Unite.

Mexicul numără peste 127.000 de persoane dispărute, majoritatea cu începere din 2006, când guvernul federal a lansat o operațiune militară antidrog criticată.

În iunie, experții criminaliști au identificat resturile a 34 de persoane îngropate în apropierea unei zone rezidențiale din Zapopan.

Conform cifrelor oficiale, Jalisco numără peste 15.900 de persoane dispărute.