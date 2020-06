Asociatia FCASEC a implementat in perioada 15 Aprilie 2019- 31 Mai 2020, un nou proiect de voluntariat, „Voluntariat pentru educatie de mediu”.

Proiectul, finantat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus + si anume Serviciul European de Voluntariat, s-a adresat unor probleme actuale ale tinerilor din comunitatea dragaseneana si

comunitatile rurale din jurul orasului: neimplicarea tinerilor in viata democratica a comunitatii, neimplicarea in activitati de voluntariat, lipsa unei atitudini privind protejarea mediului inconjurator si demotivare in ceea ce priveste continuarea studiilor scolare obligatorii.

Cele mai importante activitati de voluntariat au fost:

– Promovarea conceptului de educatie ecologica in randul a 6 de scoli din judetul Valcea, activitate in urma careia un numar de 600 de elevi au dobandit competente specifice protejarii mediului

inconjurator

– Ecologizarea orasului Dragasani si a imprejurimilor acestuia, amenajarea unui punct de informare ecologica in oras si realizarea unor trasee tematice de drumetii in imprejurimile orasului Dragasani

– Tiparirea unei brosuri privind traditii si obiceiuri din zona Dragasani si traditii si obiceiuri din tarile partenere la proiect

– Promovarea serviciului de voluntariat european in general si promovarea voluntariatului la nivel local in special prin campanii de informare desfasurate in judetul Valcea si in tarile partenere.

Sursa: Realitatea de Valcea