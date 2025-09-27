Astăzi, în sudul, estul și centrul țării valorile termice se vor menține sub cele specifice perioadei, iar în rest vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorări și cu totul izolat ploi slabe în jumătatea sud-vestică a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în temporare ziua în județul Caraș-Severin cu rafale de 55…70 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…90 km/h, însă cu viteze mai mici local și în Dobrogea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, mai coborâte în depresiuni. Noaptea, pe arii restrânse va fi ceață, iar izolat în depresiuni se va depune brumă.

Astăzi, vremea se va menține rece pentru această dată. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20…21 de grade, iar cea minimă de 5…8 grade.

