Vremea va fi din nou frumoasă, după o perioadă cu ploi. Miercuri este ziua cea mai rece și închisă din această săptămână. Meteorologii anunță că începând de joi, ploile se vor opri, iar temperaturile vor urca treptat, până la 30 de grade Celsius.

Vremea se schimbă din nou

Temperaturile maxime vor fi, miercuri, cu 8-10 grade în unele zone mai coborâte față de ziua de ieri, a precizat într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

„Aceste zone sunt cele în care va ploua, plouă deja și va continua să plouă pe parcursul acestei zile, respectiv cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, mare parte a Munteniei, partea de est a Transilvaniei, zonele de deal și de munte. Posibil că în urma acestor ploi, pe arii restrânse cantitățile de apă să fie de 15-25 de litri pe metru pătrat. Foarte important este faptul că această scimbare a vremii este asociată și cu intensificăria ale vântului, pentru care au fost emise două atenționării Cod Galben”, a spus Florinela Georgescu.

Una dintre atenționări este valabilă pentru miercuri în județele Mehedinți și Dolj, unde vântul va putea depăși la rafală 50-70 de km pe oră. Joi, intensificările se vor restrânge spre regiunile estice, Moldova, Dobrogea, partea de est a Munteniei, de asemenea cu rafale de 50-70 de km pe oră.

De joi, ploile vor fi tot mai puține, aproape vor lipsi în zilele viitoare, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta.

Nu este exclus ca în ziua de duminică și poate primele zile ale săptămânii viitoare să fie înregistrate temperaturi de peste 30 de grade, cel puțin în jumătatea de sud a țării.