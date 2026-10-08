Accident între un microbuz şi un autoturism în județul Vâlcea. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, joi, în judeţul Vâlcea, în urma unui accident rutier produs în localitatea Mateeşti, în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, cu aproximativ zece persoane.
UPDATE - ISU: Au fost identificate 5 victime, toate conştiente
”Până la această oră, au fost identificate 5 victime, toate conştiente. Celelalte persoane implicate sunt evaluate medical de echipajele prezente la locul accidentului rutier”, au mai transmis pompierii.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Planul Roșu de Intervenție, activat la Mateeşti
”Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, cu puţin timp în urmă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, de descarcerare şi prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Mateeşti. S-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului rutier forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Staţiei de Pompieri Grădiştea, Punctului de Lucru Horezu şi Punctului de Lucru Buneşti, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de transport personal şi victime multiple, o ambulanţă SMURD şi 3 ambulanţe SAJ”, a transmis ISU Vâlcea.
Microbuz şi autoturism implicate în accident
Potrivit reprezentanților instituției, în evenimentul rutier au fost implicate un microbuz şi un autoturism, precum şi aproximativ 10 persoane.
În momentul publicării acestei știri, la faţa locului se deplasează prim-adjunctul inspectorului-şef.