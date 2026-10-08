Accident între un microbuz şi un autoturism în județul Vâlcea. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie

Publicat 8 oct. 2026, 12:58 Actualizat 8 oct. 2026, 13:07 Sursă Realitatea.Net

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, joi, în judeţul Vâlcea, în urma unui accident rutier produs în localitatea Mateeşti, în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, cu aproximativ zece persoane.

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