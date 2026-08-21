Economie· 1 min citire

Mica recalculare bate pasul pe loc. Un milion de pensionari așteaptă încă majorările promise

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat21 aug. 2026, 09:52
SursăRealitate Plus

Mica recalculare, procesul care ar fi trebuit să se încheie în urmă cu doi ani, este încă blocată. Aproape un milion de dosare nu au fost finalizate, iar printre explicații sunt problemele softului și complexitatea documentelor.

Pentruc că autoritățile de resort nu au mai comunicat date concrete, în prezent nu se știe concret când vor ajunge banii la seniori.

Pe de altă parte majorările să știți că nu sunt mari, estimările ne arată sume cuprinse între 50 și cel mult 500 de lei, iar cei care au plătit pentru adeverințele de venituri nu își vor recupera banii.

În tot acest timp, pentru că aceste recalculări întârzie, pensie medie rămâne la puțin peste 2.700 de lei, un venit care nu acoperă nici măcar coșul minim de consum lunar pentru o singură persoană, având în vedere că pensiile nu au mai fost indexate cu rata inflației de doi ani de zile.

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