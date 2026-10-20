Ajutor de încălzire 2026–2027. Românii care au peste 27.576 de lei în cont pot pierde sprijinul de la stat
Ajutor de încălzire
Ajutorul de încălzire 2026–2027 are condiții stricte. Află ce plafon se aplică depozitelor bancare și ce venituri trebuie să aibă beneficiarii.
Românii care vor să obțină ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026–2027 trebuie să verifice nu doar veniturile lunare, ci și economiile și bunurile deținute. Legislația prevede criterii de excludere pentru anumite depozite bancare, proprietăți și autovehicule, chiar și în cazul persoanelor cu venituri reduse.
Unul dintre pragurile importante pentru acest sezon este cel de 27.576 de lei, calculat în funcție de câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Depășirea acestui nivel prin cumularea depozitelor bancare vizate de lege poate duce la pierderea dreptului la ajutorul de încălzire. <Cite refs={["turn861869view0","turn861869view1"]}/>
Ce sumă păstrată în cont poate duce la pierderea ajutorului de încălzire
Potrivit regulilor de eligibilitate, dacă unul dintre membrii familiei deține unul sau mai multe depozite bancare a căror valoare totală depășește de trei ori câștigul salarial mediu brut de referință, familia poate fi exclusă de la acordarea sprijinului.
Pentru 2026, câștigul salarial mediu brut folosit la calcul este de 9.192 de lei. Aplicarea criteriului de trei ori această valoare conduce la un plafon de 27.576 de lei.
De exemplu, dacă o persoană are 15.000 de lei într-un depozit și alți 15.000 de lei într-un alt cont sau depozit care intră în categoria prevăzută de lege, totalul ajunge la 30.000 de lei. Într-o asemenea situație, pragul este depășit, iar solicitantul poate deveni neeligibil pentru ajutorul de încălzire.
Este important de reținut că verificarea nu se limitează la un singur cont, ci vizează valoarea cumulată a depozitelor relevante. Pentru stabilirea dreptului la sprijin, autoritățile analizează situația patrimonială conform criteriilor legale aplicabile.
Ce venituri trebuie să aibă beneficiarii ajutorului de încălzire
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se adresează familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse. Pentru sezonul rece 2026–2027, plafonul venitului mediu net lunar este de:
1.386 de lei pentru fiecare membru al familiei;
2.053 de lei pentru persoanele singure.
Astfel, o familie formată din două persoane trebuie să se încadreze într-un venit mediu net lunar de cel mult 2.772 de lei, iar în cazul unei familii cu trei membri plafonul este de 4.158 de lei.
Respectarea limitei de venit nu garantează însă automat acordarea ajutorului. Solicitantul trebuie să îndeplinească și condițiile referitoare la bunurile deținute, inclusiv cele privind economiile bancare, proprietățile imobiliare și anumite vehicule.
Valoarea sprijinului diferă în funcție de veniturile solicitantului și de sistemul principal de încălzire utilizat. Ajutorul poate acoperi o parte sau, în anumite situații, întreaga valoare de referință prevăzută de lege, fără a depăși consumul facturat, acolo unde plata se face prin compensarea facturii.
Ce alte bunuri pot duce la pierderea sprijinului de la stat
Pe lângă depozitele bancare, lista bunurilor care pot determina excluderea de la ajutorul pentru încălzire include și alte categorii de proprietăți.
Printre acestea se numără:
clădiri sau alte spații locative deținute în afara locuinței de domiciliu;
anumite terenuri intravilane care depășesc limitele stabilite prin reglementările aplicabile;
autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepțiile prevăzute de lege;
mai mult de un vehicul cu o vechime de peste 10 ani, dacă acesta are drept de circulație pe drumurile publice;
șalupe, bărci cu motor, iahturi și alte ambarcațiuni, cu excepțiile prevăzute de reglementări.
În cazul terenurilor intravilane, criteriile menționează suprafețe de peste 1.200 de metri pătrați în mediul urban și peste 2.500 de metri pătrați în mediul rural, în condițiile și cu excepțiile prevăzute de lege.
Deținerea unuia dintre bunurile incluse pe lista de excludere poate afecta eligibilitatea întregii familii, chiar dacă veniturile se situează sub plafonul legal. De aceea, înainte de depunerea cererii, solicitanții trebuie să consulte lista completă și actualizată a bunurilor care nu sunt compatibile cu acordarea sprijinului.
Când se acordă ajutorul pentru încălzire în sezonul rece 2026–2027
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Sprijinul este destinat consumatorilor vulnerabili care folosesc drept sistem principal de încălzire energia termică furnizată centralizat, gazele naturale, energia electrică sau combustibilii solizi și petrolieri.
Pentru a beneficia de ajutor, persoanele eligibile trebuie să depună o cerere și o declarație pe propria răspundere la primăria de care aparține locuința, prin serviciul local de asistență socială. Documentele trebuie să conțină informații despre membrii familiei, veniturile realizate, bunurile deținute și sistemul de încălzire utilizat.
Cererile depuse după termenul stabilit pentru acordarea sprijinului de la începutul sezonului pot fi soluționate pentru lunile rămase, potrivit regulilor aplicabile.
Persoanele care îndeplinesc condițiile legale pot solicita și suplimentul pentru energie, acordat lunar pe tot parcursul anului. Acesta reprezintă un sprijin distinct, pentru care trebuie respectate condițiile de eligibilitate prevăzute de legislație.
Înainte de depunerea dosarului, este recomandat ca solicitanții să verifice atât plafonul de venit, cât și economiile și bunurile deținute. Depășirea pragului aplicabil depozitelor bancare sau existența unor bunuri incluse pe lista de excludere poate conduce la respingerea cererii de ajutor pentru încălzirea locuinței.
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