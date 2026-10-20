Apel umanitar pentru Raluca, o fetiță de 6 ani care are nevoie de 106.000 de euro pentru operații

Polițiștii din Vâlcea fac apel la solidaritate pentru Raluca, o fetiță de 6 ani cu sindromul Pitt-Hopkins. Familia are nevoie de 106.000 de euro pentru operații în Polonia.
Polițiștii din Vâlcea fac apel la solidaritate pentru Raluca, fiica unei colege de-ale lor, diagnosticată cu sindromul Pitt-Hopkins. Fetița are nevoie de noi intervenții chirurgicale complexe în Polonia, iar familia trebuie să strângă încă 106.000 de euro pentru continuarea tratamentului.
Raluca are nevoie de sprijin pentru a-și îmbunătăți mobilitatea
La numai șase ani, Raluca se confruntă cu provocări medicale importante. Copila a fost diagnosticată cu sindromul Pitt-Hopkins, o afecțiune genetică rară, și a trecut deja prin mai multe intervenții chirurgicale.
Următoarea etapă a tratamentului ar urma să aibă loc în Polonia, unde sunt planificate noi operații complexe. Potrivit apelului umanitar, intervențiile urmăresc să contribuie la îmbunătățirea mobilității mâinilor și la creșterea gradului de independență al fetiței.
Mama sa, Andreea, este polițistă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. În fața costurilor ridicate ale tratamentului, familia are nevoie de ajutor pentru a-i oferi Ralucăi șansa de a progresa și de a avea o viață cât mai apropiată de cea a altor copii de vârsta ei.
Este nevoie de 106.000 de euro pentru continuarea tratamentului
Suma necesară este de 106.000 de euro, un efort financiar dificil de susținut fără sprijinul comunității. Din acest motiv, polițiștii vâlceni îi îndeamnă pe cei care pot să contribuie să se alăture campaniei umanitare dedicate fetiței.
Orice donație poate contribui la acoperirea costurilor tratamentului. Totodată, persoanele care nu pot oferi sprijin financiar pot ajuta prin distribuirea apelului, pentru ca mesajul să ajungă la cât mai mulți oameni.
Cum poate fi ajutată Raluca
Potrivit informațiilor publicate în cadrul apelului umanitar, donațiile pot fi făcute prin următoarele conturi:
Asociația „ÎN LUMEA MEA”
Cont în lei (RON):
RO47BTRLRONCRT0670518101
Cont în euro (EUR):
RO94BTRLEURCRT0670518101
Cont în dolari (USD):
RO98BTRLUSDCRT0670518101
Revolut – Buțan Maria Andreea
Telefon de contact:
+40 770 720 589
Pentru donațiile prin PayPal, verificați adresa de plată în anunțul original sau în comunicarea oficială a organizatorilor, înainte de efectuarea transferului.
„Împreună pentru Raluca!”
Apelul polițiștilor din Vâlcea este un îndemn la solidaritate pentru o familie care încearcă să asigure continuarea tratamentului unui copil de numai șase ani.
Fiecare contribuție și fiecare distribuire a mesajului pot ajuta la promovarea campaniei și la apropierea familiei de suma necesară. Pentru Raluca, sprijinul comunității poate însemna o șansă în plus de a beneficia de intervențiile medicale de care are nevoie.
Cei care doresc să o ajute sunt încurajați să distribuie apelul umanitar și să consulte informațiile publicate de organizatori înainte de a face o donație.
Împreună pentru Raluca!