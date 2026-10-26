O casă veche de 120 de ani din Mălaia riscă să dispară. Asociația ISVOR strânge bani pentru restaurare
Foto: Oana IVAŞCU / Facebook
„Casa Albastră” din Mălaia, în pericol de dispariție. Sunt necesari 50.000 de lei pentru salvarea clădirii istorice
O casă tradițională veche de peste 120 de ani din satul Săliștea, comuna Mălaia, județul Vâlcea, ar putea primi o nouă viață. Asociația Culturală ISVOR a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru consolidarea imobilului cunoscut drept „Casa Albastră”, pe care intenționează să îl transforme într-un spațiu dedicat artiștilor, copiilor și comunității locale.
O casă tradițională de pe Valea Lotrului are nevoie urgentă de ajutor
Aflată într-o stare avansată de degradare, „Casa Albastră” reprezintă una dintre mărturiile arhitecturii tradiționale păstrate în zona Văii Lotrului. Clădirea se găsește în satul Săliștea, la câteva zeci de metri de Muzeul Fluierelor Lumii, amenajat în fosta școală a localității.
Numele casei vine de la primul strat de vopsea albastră, aplicat direct peste pământul de pe fațadă. De-a lungul timpului, imobilul a fost afectat de intemperii și de lipsa intervențiilor de conservare, iar fără lucrări urgente există riscul ca această construcție să se piardă.
Asociația Culturală ISVOR își propune să salveze casa și să îi redea funcționalitatea, păstrând, pe cât posibil, caracteristicile care îi conferă valoare arhitecturală și istorică.
50.000 de lei, necesari pentru primele lucrări de restaurare
Pentru punerea în siguranță a imobilului, este nevoie de aproximativ 50.000 de lei. Banii vor fi folosiți, într-o primă etapă, pentru consolidarea structurii și înlocuirea acoperișului.
Oana Ivașcu, cofondatoare a Asociației ISVOR și membră a ansamblului Imago Mundi, a explicat că inițiatorii proiectului își doresc să transforme casa într-un loc viu, în care artiștii să poată crea, iar membrii comunității să participe la activități culturale și educaționale.
Campania de strângere de fonduri a beneficiat și de sprijinul evenimentului caritabil Vâlcea Forest Run, organizat de Fundația Comunitară Vâlcea. Până la momentul publicării informațiilor, pentru salvarea casei se strânseseră puțin peste 14.400 de lei, sumă insuficientă pentru acoperirea întregului necesar inițial.
Ce va deveni „Casa Albastră” după restaurare
Planul Asociației ISVOR este ca, după reabilitare, clădirea să devină o extensie a Muzeului Fluierelor Lumii și un spațiu pentru rezidențe artistice, ateliere, întâlniri comunitare și activități educaționale.
Proiectul urmărește să aducă artiști din România și din străinătate în satul Săliștea și să creeze noi oportunități de participare culturală pentru localnici, în special pentru copii.
Inițiativa completează demersurile prin care Asociația ISVOR promovează patrimoniul muzical și tradițiile locale. Muzeul Fluierelor Lumii a fost realizat în parteneriat cu Primăria Mălaia, cu sprijin financiar din partea Administrației Fondului Cultural Național (AFCN).
Organizatorii au fost selectați și în cadrul programului european Culture Moves Europe pentru a găzdui, în anul următor, cinci artiști din diferite țări europene. Salvarea casei ar putea contribui la crearea unui spațiu potrivit pentru asemenea proiecte.
Cum poate fi susținut proiectul de salvare a casei din Mălaia
Persoanele care doresc să contribuie la conservarea „Casei Albastre” pot face donații prin platforma Vâlcea Forest RUN & MTB 2026, în cadrul proiectului „Săliștea 79. Între vis și suspendare”.
Fondurile strânse vor contribui la lucrările urgente de punere în siguranță a clădirii, cu obiectivul de a proteja o parte din patrimoniul arhitectural tradițional al județului Vâlcea și de a transforma casa într-un spațiu cultural deschis comunității.
Salvarea imobilului ar însemna nu doar păstrarea unei case vechi de peste un secol, ci și crearea unui nou loc de întâlnire pentru artă, tradiții și oameni, în satul Săliștea din comuna Mălaia.
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