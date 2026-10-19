Polițist lovit cu pumnul în cap, în Vâlcea! Un adolescent de 17 ani este cercetat - VIDEO

Publicat 19 oct. 2026, 08:19 Sursă Realitatea.net

Un adolescent de doar 17 ani este cercetat după ce ar fi lovit cu pumnul în cap un polițist chemat să aplaneze un scandal de familie, în județul Vâlcea. Totul a pornit de la o ceartă între două femei, actuala și fosta concubină a unui bărbat de 47 de ani. Situația a scăpat însă de sub control în momentul în care au intervenit oamenii legii, iar fiul bărbatului ar fi devenit agresiv cu unul dintre agenți.

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