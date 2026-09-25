Doliu în NBA: Bob Pettit, primul MVP din istoria ligii, a murit la 93 de ani

Fostul campion NBA a murit la vârsta de 93 de ani.
Lumea baschetului american este în doliu după moartea lui Bob Pettit, una dintre marile legende ale NBA și primul jucător din istoria ligii care a câștigat premiul pentru Most Valuable Player (MVP). Fostul campion NBA a murit la vârsta de 93 de ani.
Universitatea LSU, la care Bob Pettit a evoluat înainte de a ajunge în NBA, a anunțat că fostul mare baschetbalist a murit pe 24 septembrie 2026. Cauza decesului nu a fost făcută publică.
Bob Pettit, primul MVP din istoria NBA
Bob Pettit a intrat în istoria NBA încă din anii de început ai ligii. În sezonul 1955-1956, fostul jucător al echipei St. Louis Hawks a devenit primul câștigător al premiului MVP din istoria NBA.
În acel sezon, Pettit a avut o medie de 25,7 puncte pe meci și a fost liderul ligii la puncte. Trei ani mai târziu, în sezonul 1958-1959, a câștigat din nou trofeul MVP, după ce a încheiat sezonul cu o medie de 29,2 puncte pe meci.
Pettit a evoluat timp de 11 sezoane în NBA, toate pentru franciza Hawks, și a fost selecționat în All-Star Game în fiecare dintre cele 11 sezoane ale carierei sale. A fost, de asemenea, desemnat de patru ori MVP al meciului All-Star, performanță egalată ulterior doar de Kobe Bryant.
Bob Pettit a câștigat titlul NBA cu St. Louis Hawks
Cel mai important trofeu al carierei sale a venit în 1958, când St. Louis Hawks a câștigat campionatul NBA după finala disputată împotriva celor de la Boston Celtics.
Pettit a avut un rol decisiv în acea finală. În meciul șase, el a înscris 50 de puncte, contribuind la victoria care a adus singurul titlu NBA din istoria francizei Hawks.
Hawks a mai ajuns în finala NBA de trei ori în perioada lui Pettit, de fiecare dată împotriva celor de la Boston Celtics. Echipa din St. Louis a pierdut finalele din 1957, 1960 și 1961.
Cariera lui Bob Pettit în NBA
Născut pe 12 decembrie 1932, în Baton Rouge, Louisiana, Robert Lee „Bob” Pettit Jr. s-a remarcat mai întâi la nivel universitar, pentru LSU.
În NBA, Pettit a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai generației sale. A câștigat premiul Rookie of the Year în 1955 și a fost unul dintre principalii marcatori și recuperatori ai ligii.
La finalul carierei, după sezonul 1964-1965, avea medii de 26,4 puncte și 16,2 recuperări pe meci. La momentul retragerii, Pettit era liderul istoric al NBA la puncte, cu 20.880, și ocupa locul al doilea la recuperări, cu 12.849.
În 1970, Bob Pettit a fost inclus în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Numărul 50 purtat de el a fost retras de LSU, iar Atlanta Hawks a retras numărul 9 în onoarea sa.
O legendă a NBA din prima generație de superstaruri
Bob Pettit a jucat într-o perioadă în care NBA avea în componență nume precum Wilt Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson și Elgin Baylor.
Cariera sa s-a desfășurat înainte ca NBA să beneficieze de expunerea televizată pe scară largă de care se bucură astăzi. Cu toate acestea, Pettit a rămas una dintre figurile importante ale primelor decenii ale ligii.
NBA și Naismith Memorial Basketball Hall of Fame au transmis mesaje de omagiu după moartea fostului baschetbalist. Liga l-a descris drept un jucător care a contribuit la transformarea poziției de power forward și a subliniat că Pettit a fost primul MVP din istoria NBA și primul jucător care a depășit 20.000 de puncte în carieră.
După retragerea din baschet, Bob Pettit s-a întors în Baton Rouge și a lucrat în domeniul bancar și al consultanței financiare. A rămas apropiat de baschet și a participat în ultimii ani la meciuri ale echipei LSU și ale formației New Orleans Pelicans.
Moartea lui Bob Pettit marchează dispariția unuia dintre jucătorii care au contribuit la construirea istoriei NBA în primele decenii ale ligii.