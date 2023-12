Vă spun sincer că am ajuns să mă tem să mai deschid căsuța de email a redacției. Sunt sute, mii de mesaje ale oamenilor disperați, care ne cer ajutorul în problemele pe care le au. Sunt sătulă de bătaia de joc a politicienilor care promit că va curge lapte și miere, dar mulți români nu au bani nici de pâine. Strigătul bunicilor batjocoriți cu o nouă lege care nu face altceva decât să sporească inechitețile din sistem ar trebui să ajungă și la urechile guvernanților. Cer public o revenire asupra acestui act normativ, care să fie readus în dezbatere publică și trecut prin mâinile parlamentarilor. Nu este corect ca recalcularea să fie făcută doar pentru anumite categorii și nu pentru toți.

Și am să dau citirii un mesaj al unei bunici, un mesaj pe care l-am parcurs cu lacrimile dumneaei în ochi: ” Am 73 de ani și am muncit 24 de ani. Am fost pensionată medical cu gradul doi și am un venit lunar de 1.624 de lei. Mi-am pierdut unul dintre copii în urma unui accident de mașină și am ieșit la pensie pentru a avea grijă ca ceilalți doi să fie feriți de rele și să îi cresc, cu voia lui Dumnezeu, oameni mari. Nu am mai revenit în câmpul muncii pentru că nici sănătatea nu mi-a permis, și nici nu am vrut să îmi las băieții in voia sorții, cu cheia de gât. M-am străduit să fac tot ce pot, în colțul meu, ca să avem o țară mai bună. Iar astăzi, înțeleg că voi avea, după 24 de ani de muncă, nu o pensie ci ajutor social. Mă simt umilită. Iar ca mine sunt milioane de români.

Spunea ministrul Muncii că pensionarii nu folosesc nici cupoanele de călătorie, dar dânsa nu înțelege ca nu primesc toți șoferii aceste cupoane. Ne promit multe și au nevoie de noi doar când vin alegerile, în rest suntem cantitate neglijabilă.”, am încheiat citatul.

Ca dânsa sunt mulți oameni care așteaptă majorări corecte, nu legi nedrepte care să îi condamne fără milă și fără scăpare la o sentință grea a sărăciei. Ei sunt cei pe care îi umiliți cu acele vouchere de câțiva lei pentru mâncare sau facturile la energie. Aceste măsuri, deși bune și așteptate de mulți, nu fac altceva decât să risipească banii de la buget.

Nu înțeleg de ce mințile luminate din conducerea țării nu pot lua măsuri drepte, care să contribuie la creșterea nivelului de trai. S-au agățat de acel procent de 9,4% din PIB pentru pensii, dar au omis să spună că o economie puternică se traduce într-un buget mai mare, iar aceasta în mai mulți bani nu doar pentru bunici, pentru toți românii. Vedem că sunt controverse uriașe și pe majorarea salariului minim pe economie. Potrivit unor surse, coaliția nu se poate pune de acord dacă să majoreze sau nu salariile din ianuarie.

Ministerul Muncii propune o mărire la 3.700 lei, însă de la 1 iulie. Asta înseamnă că la 1 ianuarie salariile ar trebui să scadă pentru că se elimină facilitatea celor 200 de lei neimpozitați. Sindicatele vor creștere la 3.800 lei din martie, în timp ce patronatele vor o majorare treptată la 3.700 lei până la 1 ianuarie 2025. Discuții multe și concluzii zero. La fel ca și bugetul bâlbelor pentru anul viitor, pus deja în transparență publică. În an electoral, alocarea de fonduri pentru administrațiile locale crește, atenție, cu peste 60%.

Evident, cresc și salariile primarilor la început de an, în timp ce pentru românii de rând, totul este în aer. În prag de sărbători, inflația a început ușor să scadă, dar mâncarea este la fel de scumpă. În teorie prețurile ar trebui să scadă, dar asta este doar pe hârtie. Românii însă sunt resemnați, iar pentru a se încadra în buget, oamenii au renunțat la multe produse iar masa de Crăciun va fi săracă. Cei mai afectați sunt pensionarii care spun că de abia dacă mai au bani pentru facturi și medicamente.

Vă dau un exemplu: jumările, preparatul cel mai popular pe masa românilor de sărbători, au ajuns acum un lux. Cei care vor să cumpere dau și 50 de lei pe câteva sute grame sau chiar 250 de lei pentru un kilogram. Fix cât virează Guvernul în acele vouchere pentru sărmani. Din pacate, specialiștii spun că ar trebui să ne așteptăm la noi scumpiri începând cu prima lună a anului viitor, deoarece intră în vigoare noul pachet de măsuri fiscale.

Suntem umiliți la noi acasă, dar și peste granițe. Este iar scandal uriaș pe Schengen, după ce Austria a dat de înțeles că acceptă doar aderarea parțială a României și a Bulgariei, adică doar cea pe cale aeriană. Austriecii vin și cu condiții dure: vor să acceptăm migranții care sunt refuzați de guvernul de la Viena. Sofia refuză condițiile impuse de Austria și cere o aderare completă la spațiul fără frontiere. Aceleași solicitări le are și România. Mai mult, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan îi amenință pe austrieci, direct de la Bruxelles. Nu putem accepta aceste condiții!

Nu suntem groapa de gunoi a Europei, un loc unde visurile sunt trimise ca să moară! Am fost și suntem un partener care și-a făcut datoria față de Uniune și ne-am ajutat, mai mult decât alții, aliații. Le cer europarlamentarilor noștri să vorbească pe aceeași voce și să arate lumii nedreptatea care ni se face la cel mai înalt nivel. Aici, fiecare glăsuiește pe ton diferit, în timp ce toți se pregătesc pentru alegeri. Liberalii exclud categoric un candidat comun cu PSD la prezidentiale de anul viitor. Ba mai mult, șeful PNL Nicolae Ciuca spune ca partidul pe care il conduce va merge de unul singur in toate fazele electorale. La un singur lucru vedem că se înțeleg: prin majorarea sumelor care vor ajunge la administrațiile locale, coaliția cumpără atenția primarilor. În horă intra și procurorii DNA, care au făcut un adevărat tur de forță în ultimele zile. Au deschis dosare în spitale și chiar și la Ministerul Finanțelor!

Între timp, ancheta vaccinurilor avansează cu pași repezi! În ancheta tunului uriaș dat în timpul pandemiei încep să apară din ce în ce mai multe nume sonore. Andrei Baciu a ajuns deja în fața procurorilor și este acum sub urmărire penală. Iar sursele noastre confirmă că, în perioada următoare, și Dan Barna va ajunge să dea explicații pentru dozele cumpărate fără motiv.

Astăzi a fost o sarabandă a descinderilor, în Botoșani: 92 de percheziții au avut loc în total. Zeci de mașini cu anchetatori de la DNA au ajuns la instituțiile publice. Vizate au fost organizația locală PSD, Spitalul Județean Botoșani și Consiliul Județean. Câteva birouri, inclusiv cel al managerului unității spitalicești, au fost sigilate de oamenii legii. Totodată, mascații au descins și la locuințele unor angajați.

Potrivit procurorilor DNA, concursurile de angajare în Spitalul Județean au fost fraudate în ultimii 5 ani. Candidații ar fi plătit sume cuprinse între 2.000 si 15.000 de euro, în funcție de postul pe care îl voiau. Este vorba despre medici, asistente, brancardieri și infirmiere care sunt acum anchetați de oamenii legii. Mi-aș dori ca DNA să funcționeze în permanență și nu doar înainte de alegeri. E bine și acum, dar trebuie ca procurorii să își ducă misiunea la capăt. Țara trebuie curățată de trădători și corupți, altfel suntem părtași la distrugerea viitorului.

Stimați telespectatori, arhimandritul Teofil Părăian ne învață că binele nu vine de-a gata și ne schimbăm numai prin efort personal, atât pe noi, cât și țara. „Mijloacele de informare aduc mai multe informări, mai multe gânduri în ființa omului, însă trebuie să le privim selectiv, să știm ce să primim și ce să nu.

Nu știu dacă cei care nu au nici un fel de legătură cu mijloacele de informare sunt mai îmbunătățiți pentru faptul acesta: că nu cunosc anumite lucruri. Omul trebuie să fie stăpân pe ceea ce i se oferă, să știe ce să ia și ce să lase și, în orice caz, să nu caute să cunoască numai de dragul de a cunoaște, ci să cunoască pentru folosul sufletesc pe care i-l aduce cunoașterea.

Din criza morală ieșim prin efort personal; mai întâi de toate trebuie să avem o intuiție a valorilor spirituale, să ni se atragă atenția asupra lor și noi înșine să le intuim ca valoroase și apoi să le urmărim. Cei mai mulți oameni renunță la bine nu pentru că nu știu ce este binele, ci pentru că este mai comod să renunțe la bine, să renunțe la efortul de îmbunătățire.

Creștinismul, în orice caz, e cu Cruce: „Cel care vrea să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Matei 16, 24) – a zis Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă „să-ți iei crucea”? Înseamnă să-ți iei partea de osteneală, partea de efort care ține de propria ta depășire. Nu trebuie să așteptăm ca lucrurile să ne vină de-a gata. Cu credința e cum e cu cultura: te ții de ea – o ai, nu te ții – o pierzi.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir