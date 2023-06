Guvernarea se va schimba mai devreme, poate chiar în acest sfârșit de săptămână, odată cu demisia actualului premier – Nicolae Ciucă, anunță Anca Alexandrescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS. Realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel a prezentat următorii pași ai celor din PSD și PNL, „îngrijorați” de protestul de neoprit al profesorilor din România din ultimele două săptămâni.

„În urmă cu două ore aflasem pe surse că urmează să fie duminică o ședință de guvern intempestivă. Cei de la guvernare sunt îngrijorați după ce au văzut că, astăzi, 20 de mii de profesori au umplut pasajul Basarab, mulțimea de profesori în imaginile pe rețelele de socializare, faptul că nu cedează, că, deși au fost blocați, am primit mai multe informații de la telespectatorii mei, că în întreaga țară au fost acțiuni de intimidare și de blocare a profesorilor, să vină în număr cât mai mic la București. Cu toate acestea, ați văzut mulțimea de oameni…

Lucrul ăsta i-a îngrijorat foarte tare pe cei de la guvernare. Au convocat pentru duminică ședință de guvern. Din informațiile pe care le am până la această oră, este posibil ca duminică să asistăm la o demisie a lui Nicolae Ciucă. Nu este în acest moment bătută în cuie decizia, dar, dacă nu va fi duminică, va fi sigur luni sau marti. Pentru ă liberalii vor să arunce din brațe cartoful fierbinte la PSD pentu că-și dau seama că lucrurile au fost scăpate de sub control și oamenii nu mai înghit promisiunile și minciunile.

O să aflăm amănunte zilele următoare.

Se feresc de fapt să spună ce se va întâmpla duminică, dar este o stare de îngrijorare instaurată atât la PSD, cât și la PNL”, a explicat Anca Alexandrescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Despre aparenta ezitare de a intra la conducerea guvernului a PSD și scăderea în sondaje a celor două mari partide de la guvernare, Anca Alexandrescu a precizat că „(PSD) ezită să ia premierul, pentru că au avut cei mai importanți miniștri. PSD are ministrul de FInanțe, are ministrul Muncii. Sunt principalele două ministere pentru care astăzi oamenii sunt în stradă. Acolo este cheia, la Ministerul Muncii și la Ministerul de Finanțe. Banii unde se găsesc? Împreună cu ministrul Muncii trebuiau să găsească soluțiile.

Or, iată că românii nu mai acceptă această păcăleală și această poveste, că vă mai dăm 1000 de lei, voucher să vă luați cărți, să vă mai dăm de la 1 ianuarie 2024… Oamenii nu mai au incredere in aceste promisiuni si, cred, că s-a dat startul la o situație care va duce PSD, probabil și PNL, mult mai jos decât sunt în acest moment în sondaje.

Sociologii sunt deja ingrijorați de trendul care scade la PSD, AUR este deja pe locul doi în sondaje și iată că oamenii au înțeles că nunmai iesind in strada si cerandu-și drepturile, vor putea să-i urnească pe acești politicieni, care, de un an si jumătate nu fac altceva decât să promită lucruri.

Realizatoarea emisiunii Culisele statului paralel susține că in acest moment „PSD are două variante, sunt împărțite apele în două in PSD. Pe de o parte sunt cei care spun asta este, luăm guvernarea și vedem ce putem să facem, pe de altă parte este și o tabără în PSD care preferă ca PSD să rămână în afara Guvernului și să susțină un guvern minoritar al PNL. O să vedem ce o să se întâmple”.

„Am văzut, pe surse, că președintele Iohannis e la Neptun, mi se pare sfidarea maximă pe care președintele o face la adresa românilor, după ce a stat mai mult plecat decât a stat în România. Iar într-o situație de tensiune astăzi în România, părinții și copiii stau si asteapta de la zi la zi să vadă dacă își pot examenele de final de an, președintele Iohannis pleacă la mare. Mi se pare inadmisibil”, a mai avertizat Anca Alexandrescu.

„Este foarte clar că această clasă politică, în frunte cu președintele Iohannis, s-a rupt aproape în totalitate de realitate și de cetățean”, a conclluzionat Anca Alexandrescu.