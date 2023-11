Apel disperat al directoarei Administrației Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti. Cele 19 spitale din Capitală sunt în pragul colapsului, din cauza subfinanțații și există riscul să apară discontinuități în asigurarea serviciile medicale. Guvernul ar trebui sa protejeze sănătatea, acum o pune în pericol, a mai afirmat aceasta.

Într-o declarație de presă, directorului general al ASSMB, Gabriela Oana Sivache, face un apel către premierul Marcel Ciolacu să intervină de urgență, înainte ca situația din sistemul de sănătate publică să se degradeze cu efecte grave.

„Sănătatea românilor nu este un troc politic!”

De cel puțin 6 luni încerc, împreună cu echipa Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, să depășim obstacole ce ne sunt puse în cale constant. Am făcut asta instituțional, în liniște, considerând că deciziile eronate se pot îndrepta, că o să găsim înțelepciunea, indiferent de funcții, să colaborăm spre binele pacienților. Am considerat că toți ne dorim același lucru – să ne uităm în ochii pacienților cu empatie, dar mai ales cu liniștea că am făcut tot ce era necesar pentru ca ei să primească ajutorul de care au nevoie în spitale.

Vorbesc zilnic cu managerii unităților sanitare ASSMB. Intru zilnic măcar într-un spital și nu fac asta pentru poze, ci pentru a-mi menține raportarea la situația reală. Nu emit, deci, păreri de la distanță. Sănătatea nu a mai trăit o astfel de criză în ultimii ani! Dincolo de rolul meu actual, de director general al ASSMB, am și o responsabilitate morală, civică. Ca cetățean care a dedicat acestui domeniu ani de activitate cu scopul de a ajuta, prin munca mea, nu pot să tac acum. Am mai spus asta și trebuie să repet – sănătatea nu este un lux, ci o necesitate și un drept fundamental garantat de Constituție! Un drept ce nu poate să fie sacrificat pe altarul austerității.

Dacă vocea ASSMB, instituție care administrează 19 spitale, este ignorată, nici nu vreau să mă gândesc ce se întâmplă în alte județe, în spitalele din orașele mici. Și acolo sunt tot pacienți. Și pentru ei am încercat să reglementăm OUG 90/2023 printr-un memoriu. Nu doar pentru pacienții din București, pentru toți pacienții din țară. Am încercat să deblocăm posturile din spitale printr-un memorandum, urmat de trei reveniri. Fără răspuns!”

Șefa ASSMB se plânge și de lipsa de sprijin chiar de la vârful Ministerului Sănătății, de la Alexandru Rafila.

„Toate demersurile noastre au fost ignorate de Guvern, fiind, probabil, și insuficient susținute de ministrul Sănătății sau de cel al Dezvoltării. E regretabil că pacienții sunt împărțiți în mod discriminatoriu (cei din spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătății versus cei din spitalele din subordinea primăriilor sau consiliilor județene). Majoritatea oamenilor nici nu știu ce instituție administrează spitalul în care ei solicită ajutor medical! Nici nu ar trebui să conteze!

În curând, o să fim în situația de a nu mai putea asigura continuitatea actului medical din lipsă de personal. Spitalele nu mai au suficienți medici și duc lipsă de personal TESA. Este în pericol însăși funcționalitatea și continuitatea activității medicale! Riscăm ca profesionalismul și dedicarea personalului nostru medical să nu mai fie suficiente pentru salvarea de vieți și tratarea corespunzătoare a celor suferinzi.

Guvernul trebuie să protejeze sănătatea publică – este și un imperativ moral, nu doar o obligație legală. Acum o pune în pericol! Putem înțelege nevoia Guvernului de a impune un echilibru. Dar, echilibrul nu este egal cu austeritate severă. Reducerea cheltuielilor nu numai că limitează accesul la tratamente și tehnologii medicale, dar demotivează profesioniștii din acest domeniu vital. Cum putem cere medicilor performanță, fără să asigurăm toate resursele necesare actului medical?

Reiau apelul ca Prim-Ministrul, împreună cu Guvernul României, să reconsidere deciziile recente. Să prioritizeze sănătatea și să acționeze ca atare, de îndată!” a transmis directorul general al ASSMB, Gabriela Oana Sivache.