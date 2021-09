IPJ Sibiu anunță că, pe DN 1, iesirea din Miercurea Sibiului spre Alba, in zona Miercurea Bai, a avut loc o coliziune intre un autocar condus spre Sebes si un autoturism condus din sens opus.

Conducatoarea autoturismului si pasagera din turism primesc ingrijiri medicale.

In autocar se aflau in jur de 20 de persoane, inmatriculat in județul Vâlcea. Nicio persoana din autocar nu a suferit vatamari corporale. Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii cauzei care a dus la producerea accidentului.

ISU Sibiu a intervenit de urgență cu două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și un echipaj descarcerare.

Intervenția se află în dinamică.

Trafic blocat total.