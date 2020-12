Mormane de gunoi, abandonate pe străzile din sectorul 1 al Capitalei. În timp ce autoritățile locale se ceartă cu firma de salubrizare, cei care au de suferit de pe urma acestui scandal sunt locuitorii, adică plătitorii de taxe care sunt nevoiți să trăiască în mizerie. Problema este însă mai complexă de atât, iar Ana Maria Păcuraru ne lămurește acum în rubrica Check In.

De cateva zile, strazile din sectorul 1 arata asa cum le vedeti. La fiecare colt de strada zac abandonate resturi de materiale de constructii, mobilier vechi, dar si deseuri menajere. Acest tip de gunoi se cheama deseuri necontrolate. Ele sunt lucruri prea masive pentru a fi transportate de cetateni la cosurile de gunoi sau la ghena. Asa ca ajung pe strada.

In mod obisnuit, compania de salubrizare ar fi trecut sa le ia cel putin o data pe saptamana. Primaria Sectorului 1 nu a mai platit insa de 4 luni facturile, iar Romprest refuza sa mai colecteze resturile abandonate. Datoriile pentru curatenie lasate de fosta administratie s-ar ridica, potrivit surselor din institutie, la 80 de milioane de lei.

Problema este insa mai complexa decat atat. Pe de-o parte, actuala conducere a primariei se plange ca bugetul ar fi fost secatuit deja de cheltuielile electorale si ar fi ajuns la faliment cu peste 1 miliard pierderi. Pe de alta, s-au descoperit si o serie de nereguli. Cea mai grava ar fi ca tariful a fost majorat anul trecut chiar si cu 300% pentru anumite servicii, dar banii nu au fost prevazuti in buget, astfel ca nu s-au putut face plati din aprilie. Si mai ramane de vazut si daca nu cumva Romprest a umflat artificial facturile catre administratia publica, asa ca lucrurile ar putea degenera intr-un scandal cu iz penal. In timp ce autoritatile trebuie sa caute solutii, platitorii de taxe cer rezolvarea problemei.

Intrebata ce solutii are actualul primar, Clotilde Armand a spus ca nu face declaratii deoarece ar fi prematur. Mai mult decat atat, se va face o analiza, iar rezultatul va fi facut public. In felul acesta, poate vom afla si noi cum se fac minunile pe bani publici. De exemplu, cum muncitorii de pe o masina care apare in acte ca a curatat complet trotuarele de pe strada pe care sunt parcate masini a putut face acest lucru la viteza de 40 km/h. Reprezentantii companiei spun ca nu pot da amenzi celor care arunca gunoaie pe domeniul public, iar reglementarea acestui subiect cu impact major in starea de curatenie a orasului nu reprezinta o prioritate a autoritatilor locale.

Ana Maria Pacuraru dă zilnic check in acolo unde descoperim o problema. Astfel, autoritatile vor avea o harta cu puncte in care trebuie sa vina cu solutii. Daca aveti o propunere de subiect, trimiteti un mail la [email protected]