Clubul de Presă constată un nou și grav abuz al CNA orientat împotriva libertății de exprimare, instituția extinzându-și competențele în mod ilegal, acționând practic sub forma unei ”poliții a internetului”.

În mod concret, instituția de presă luată în colimatorul CNA este site-ul ACTIVENEWS.RO, care a fost somat deja de trei ori pentru a se prezenta spre a fi judecat și, în mod previzibil, penalizat prin amenzi aplicate. Este reclamat un articol bine documentat și publicat de către colegii de la ACTIVENEWS, ce prezintă un scandal din lumea artiștilor plastici, în care este implicat însă și un fost director al Centrului Soros pentru Arta Contemporană. CNA nu are competențe spre a judeca articolele ce apar în mediul online, putând interveni – conform unor reglementări în vigoare – doar împotriva unor creatori de conținut de pe platformele cu materiale video (Youtube, Facebook, Instagram etc.), și numai dacă aceștia incită la violență, ură, terorism, etc.

Considerăm că acest nou abuz al CNA nu e deloc întâmplător, în condițiile în care un membru al instituției, domnul Mircea Toma, a fost și el director al ONG-ului ce i-a reclamat pe colegii de la ACTIVENEWS, ONG finanțat de către George Soros. Reamintim și că Mircea Toma a inspirat același gen de practică abuzivă pentru CNA în cazul jurnalistului Victor Ciutacu de la RTV, când a folosit pentru argumentare un „expert” din același mediu sorosist, tot dintr-un ONG unde activase și el înainte. Totodată semnalăm că nu este prima tentativă a CNA de a-și aroga autoritatea și asupra presei online, colegii de la EVZ fiind somați și ei să se prezinte la acest gen de control abuziv, scrie clubuldepresa.ro.

Clubul de Presa condamnă orice încercare de constrângere a libertății de exprimare și intimidare a jurnaliștilor, somează CNA să stopeze aceste practici ilegale și solicită Comisiilor Parlamentare cu rol de control al activității CNA să se sesizeze de urgență și să blocheze aceste acțiuni abuzive ale CNA.

În numele Consiliul de Onoare al Clubului de Presă,

Cozmin Gușă